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https://ria.ru/20201014/bayden-1579849464.html
Facebook ограничил доступ к публикации New York Post о сыне Байдена
Соцсеть Facebook ограничила доступ к публикации New York Post о Хантере Байдене, сославшись на необходимость фактчекинга, сообщил представитель компании Энди... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T20:43
2020-10-14T20:43
президентские выборы в сша — 2020
хантер байден
facebook
виктор шокин
дональд трамп
джо байден
сша
украина
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости.</strong> Соцсеть Facebook ограничила доступ к публикации New York Post о Хантере Байдене, сославшись на необходимость фактчекинга, сообщил представитель компании Энди Стоун."Я не буду намеренно давать ссылку на New York Post, но хочу ясно сказать, что эта публикация должна подвергнуться фактчекингу сторонних партнеров Facebook. Тем временем мы ограничиваем ее распространение на нашей платформе", - заявил Стоун.Сын <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> Хантер представил своего отца Джо руководству украинской энергокомпании Burisma в 2015 году, когда Байден-старший был вице-президентом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщила ранее New York Post.Эти откровения противоречат заявлениям Байдена, что он не имел никакого отношения к работе своего сына на компанию Burisma.Газета публикует электронное письмо Хантеру Байдену от советника руководства Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Джо Байденом.В другом электронном письме Пожарский просит <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники президента США и оппонента Байдена-старшего на выборах <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> подозревают, что Хантер Байден использовал своего отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
https://ria.ru/20200924/doklad-1577728110.html
https://ria.ru/20191216/1562423219.html
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сша
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хантер байден, facebook, виктор шокин, дональд трамп, джо байден, сша, украина, в мире

Facebook ограничил доступ к публикации New York Post о сыне Байдена

20:43 14.10.2020
 
© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© AP Photo / Visar Kryeziu
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Соцсеть Facebook ограничила доступ к публикации New York Post о Хантере Байдене, сославшись на необходимость фактчекинга, сообщил представитель компании Энди Стоун.
"Я не буду намеренно давать ссылку на New York Post, но хочу ясно сказать, что эта публикация должна подвергнуться фактчекингу сторонних партнеров Facebook. Тем временем мы ограничиваем ее распространение на нашей платформе", - заявил Стоун.
Сын Джо Байдена Хантер представил своего отца Джо руководству украинской энергокомпании Burisma в 2015 году, когда Байден-старший был вице-президентом США, сообщила ранее New York Post.
Эти откровения противоречат заявлениям Байдена, что он не имел никакого отношения к работе своего сына на компанию Burisma.
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Газета публикует электронное письмо Хантеру Байдену от советника руководства Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Джо Байденом.
В другом электронном письме Пожарский просит Хантера Байдена подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники президента США и оппонента Байдена-старшего на выборах Дональда Трампа подозревают, что Хантер Байден использовал своего отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
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Президентские выборы в США — 2020Хантер БайденFacebookВиктор ШокинДональд ТрампДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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