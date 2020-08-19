Джо Байдена официально выдвинули в президенты США
05:17 19.08.2020 (обновлено: 09:44 19.08.2020)
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© AP Photo / Democratic National ConventionКандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден после выступления в режиме видеоконференции на Национальном съезде Демократической партии
© AP Photo / Democratic National Convention
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден после выступления в режиме видеоконференции на Национальном съезде Демократической партии
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост главы государства, свидетельствуют результаты голосования.
В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий огласили итоги своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число делегатов, голосующих на съезде.
Съезд демократов проходит на этой неделе в виртуальном формате из-за коронавируса.
Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент Дональд Трамп.
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