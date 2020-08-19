https://ria.ru/20200819/1575963231.html

Джо Байдена официально выдвинули в президенты США

Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост главы государства, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T05:17

2020-08-19T05:17

2020-08-19T09:44

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Демократическая партия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> официально выдвинула бывшего вице-президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на пост главы государства, свидетельствуют результаты голосования.В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий огласили итоги своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число делегатов, голосующих на съезде.Съезд демократов проходит на этой неделе в виртуальном формате из-за коронавируса. Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.

https://ria.ru/20200819/1575942465.html

Алекс Серëжин У Владимира Владимировича тоже самое. Про печеногов беседы ведёт 49

Алекс Серëжин Байден нормальный президент. 40

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире