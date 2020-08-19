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Джо Байдена официально выдвинули в президенты США
Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост главы государства, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T05:17
2020-08-19T09:44
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Демократическая партия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> официально выдвинула бывшего вице-президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на пост главы государства, свидетельствуют результаты голосования.В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий огласили итоги своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число делегатов, голосующих на съезде.Съезд демократов проходит на этой неделе в виртуальном формате из-за коронавируса. Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.
https://ria.ru/20200819/1575942465.html
У Владимира Владимировича тоже самое. Про печеногов беседы ведёт
49
Байден нормальный президент.
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сша
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60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Джо Байдена официально выдвинули в президенты США

05:17 19.08.2020 (обновлено: 09:44 19.08.2020)
10812
© AP Photo / Democratic National ConventionКандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден после выступления в режиме видеоконференции на Национальном съезде Демократической партии
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден после выступления в режиме видеоконференции на Национальном съезде Демократической партии
© AP Photo / Democratic National Convention
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден и его супруга Джилл Байден после выступления в режиме видеоконференции на Национальном съезде Демократической партии
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост главы государства, свидетельствуют результаты голосования.
В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий огласили итоги своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число делегатов, голосующих на съезде.
Съезд демократов проходит на этой неделе в виртуальном формате из-за коронавируса.
Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент Дональд Трамп.
Американский дипломат Ричард Хаас
Вчера, 08:00
Глобальная закулиса о будущем мире
3017610210117
Обсудить 35
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
У Владимира Владимировича тоже самое. Про печеногов беседы ведёт
19 августа, 06:29
Алекс Серëжин
10200532
Байден нормальный президент.
19 августа, 06:55
Алекс Серëжин
22000216
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