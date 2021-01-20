https://ria.ru/20210120/bayden-1593907198.html

Байден вступил в должность президента США

Байден вступил в должность президента США

В Вашингтоне прошла церемония инаугурации Джо Байдена, вступившего в должность главы государства. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:50

2021-01-20T19:50

2021-01-20T21:32

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. В Вашингтоне прошла церемония инаугурации Джо Байдена, вступившего в должность главы государства.Он и Камала Харрис, официально ставшая вице-президентом США, принесли присягу на Капитолийском холме. Харрис — первая женщина в истории Соединенных Штатов этом посту.Среди гостей церемонии — экс-президенты США Джордж Буш — младший и Барак Обама, бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демпартии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, вице-президент Майкл Пенс и другие.Камалу Харрис с супругом встречала чета Байден. Новые первая леди и вице-президент выбрали для инаугурации наряды от американских дизайнеров.Гимн США исполнила Леди Гага: на ней была пышная красная юбка, темно-синий пиджак с огромной брошью в виде голубя, в волосах желто-черные ленты и красная роза.Композиция "Знамя, усыпанное звездами" написана в 1814 Фрэнсисом Скоттом Ки. Его мелодия считается особо сложной для исполнения.Во время принесения присяги Байден поднял правую руку, а левую положил на Библию."Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию", — сказал он.В своей речи по случаю инаугурации американский лидер заявил, что с его приходом "демократия восторжествовала".Он призвал американцев к единству, которое поможет "справиться со всеми <...> вызовами, чтобы восстановить душу и обеспечить будущее" Соединенных Штатов."Сегодня, в этот январский день, моя душа <...> в том, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этой цели", — обратился к соотечественникам политик.Байден пообещал быть президентом для всех американцев и бороться в том числе за тех, кто не поддержал его на выборах.По его словам, Вашингтон намерен восстановить союзы с другими государствами и вновь будет "общаться с миром"."Не для того чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера", — пояснил он, добавив, что США будут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.Как подчеркнул Байден, Штатам предстоит сделать многое, чтобы преодолеть последствия пандемии, в том числе и в сфере экономики.Кроме того, он заверил, что будет бороться и победит экстремизм и внутренний терроризм. Байден добавил, что не будет откладывать "мечту о правосудии для всех".В качестве президента он объявил минуту молчания в память о жертвах пандемии коронавируса."Я прошу вас присоединиться на мгновение для молчаливой молитвы в память о тех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии. Всех этих 400 тысяч <...> американцев: матерей, отцов, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей, коллег", — заявил он, прервав иннагурационную речь минутой молчания.Президент призвал соотечественников "начать заново" после периода разделения: "снова слушать и слышать друг друга, видеть друг друга, уважать друг друга." По его словам, без этого будет не страна, а "государство хаоса"."Это наш исторический момент <...>. Единство — это путь вперед и мы должны подойти к нему как "Соединенные" Штаты Америки. И если мы сделаем это, я гарантирую вам, мы не проиграем", — сказал Байден.Позднее Белый дом перечислил приоритеты Байдена в политике:Демократ, бывший вице-президент, член конгресса с 36-летним стажем Джо Байден стал 46-м президентом США. Он одержал победу на выборах главы государства, состоявшихся в ноябре: Байден обошел республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Сам Трамп отказался присутствовать на инаугурации соперника.Байден займет Овальный кабинет Белого дома в возрасте 78 лет с третьей попытки и войдет в историю как самый возрастной глава государства. В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, он планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжения о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.

https://ria.ru/20210118/bayden-1593451837.html

https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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