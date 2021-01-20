Байден вступил в должность президента США
19:50 20.01.2021 (обновлено: 21:32 20.01.2021)
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. В Вашингтоне прошла церемония инаугурации Джо Байдена, вступившего в должность главы государства.
Он и Камала Харрис, официально ставшая вице-президентом США, принесли присягу на Капитолийском холме. Харрис — первая женщина в истории Соединенных Штатов этом посту.
Среди гостей церемонии — экс-президенты США Джордж Буш — младший и Барак Обама, бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демпартии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, вице-президент Майкл Пенс и другие.
Камалу Харрис с супругом встречала чета Байден. Новые первая леди и вице-президент выбрали для инаугурации наряды от американских дизайнеров.
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис у здания Капитолия в Вашинтоне
Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис у здания Капитолия в Вашинтоне
Гимн США исполнила Леди Гага: на ней была пышная красная юбка, темно-синий пиджак с огромной брошью в виде голубя, в волосах желто-черные ленты и красная роза.
Композиция "Знамя, усыпанное звездами" написана в 1814 Фрэнсисом Скоттом Ки. Его мелодия считается особо сложной для исполнения.
© REUTERS / Brendan McDermidЛеди Гага выступает во время церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне
Леди Гага выступает во время церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне
Во время принесения присяги Байден поднял правую руку, а левую положил на Библию.
"Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию", — сказал он.
В своей речи по случаю инаугурации американский лидер заявил, что с его приходом "демократия восторжествовала".
"Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели — демократии. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка", — отметил Байден.
Он призвал американцев к единству, которое поможет "справиться со всеми <...> вызовами, чтобы восстановить душу и обеспечить будущее" Соединенных Штатов.
"Сегодня, в этот январский день, моя душа <...> в том, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этой цели", — обратился к соотечественникам политик.
Байден пообещал быть президентом для всех американцев и бороться в том числе за тех, кто не поддержал его на выборах.
По его словам, Вашингтон намерен восстановить союзы с другими государствами и вновь будет "общаться с миром".
"Не для того чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера", — пояснил он, добавив, что США будут сильным и надежным партнером в деле мира и безопасности.
Как подчеркнул Байден, Штатам предстоит сделать многое, чтобы преодолеть последствия пандемии, в том числе и в сфере экономики.
"Мы ускоримся, продвинемся вперед, потому что нам многое нужно сделать в эту бедственную зиму", — отметил он.
Кроме того, он заверил, что будет бороться и победит экстремизм и внутренний терроризм. Байден добавил, что не будет откладывать "мечту о правосудии для всех".
В качестве президента он объявил минуту молчания в память о жертвах пандемии коронавируса.
"Я прошу вас присоединиться на мгновение для молчаливой молитвы в память о тех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии. Всех этих 400 тысяч <...> американцев: матерей, отцов, мужей, жен, сыновей, дочерей, друзей, соседей, коллег", — заявил он, прервав иннагурационную речь минутой молчания.
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Президент призвал соотечественников "начать заново" после периода разделения: "снова слушать и слышать друг друга, видеть друг друга, уважать друг друга." По его словам, без этого будет не страна, а "государство хаоса".
"Это наш исторический момент <...>. Единство — это путь вперед и мы должны подойти к нему как "Соединенные" Штаты Америки. И если мы сделаем это, я гарантирую вам, мы не проиграем", — сказал Байден.
Позднее Белый дом перечислил приоритеты Байдена в политике:
- —борьба с пандемией коронавируса;
- —климат;
- —расовая справедливость;
- —экономика;
- —иммиграция;
- —восстановление позиций США в мире.
Демократ, бывший вице-президент, член конгресса с 36-летним стажем Джо Байден стал 46-м президентом США. Он одержал победу на выборах главы государства, состоявшихся в ноябре: Байден обошел республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Сам Трамп отказался присутствовать на инаугурации соперника.
Байден займет Овальный кабинет Белого дома в возрасте 78 лет с третьей попытки и войдет в историю как самый возрастной глава государства. В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, он планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжения о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.