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"День истории и надежды на обновление": как прошла инаугурация Байдена
"День истории и надежды на обновление": как прошла инаугурация Байдена
Джо Байден вступил в должность президента США и в качестве главы государства подписал первые указы. Кадры инаугурации и сопутствующих ей мероприятий — в... РИА Новости, 21.01.2021
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Джо Байден вступил в должность президента США и в качестве главы государства подписал первые указы. Кадры инаугурации и сопутствующих ей мероприятий — в фотоленте Ria.ru.
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"День истории и надежды на обновление": как прошла инаугурация Байдена

12:54 21.01.2021 (обновлено: 14:05 21.01.2021)
 
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Джо Байден вступил в должность президента США и в качестве главы государства подписал первые указы. Кадры инаугурации и сопутствующих ей мероприятий — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Jim Bourg

Инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов прошла при беспрецедентных мерах безопасности.

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл во время инаугурации
1 из 23

Инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов прошла при беспрецедентных мерах безопасности.

© REUTERS / Jim Bourg
© REUTERS / Jim Bourg

Обычно в этот день новоизбранного лидера приветствует огромная толпа с транспарантами.

Избранный президент США Джо Байден и его супруга Джилл перед началом инаугурации в Вашингтоне
2 из 23

Обычно в этот день новоизбранного лидера приветствует огромная толпа с транспарантами.

© REUTERS / Jim Bourg
© AFP 2020 / Andrew Harnik / POOL

На сей раз большую часть аллеи перед Капитолием заполнили флаги.

Президент США Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
3 из 23

На сей раз большую часть аллеи перед Капитолием заполнили флаги.

© AFP 2020 / Andrew Harnik / POOL
© REUTERS / Jim Bourg

Гостей на церемонии было всего около тысячи.

Гости перед началом инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне
4 из 23

Гостей на церемонии было всего около тысячи.

© REUTERS / Jim Bourg
© REUTERS / Caroline Brehman/Pool

Среди гостей были экс-президенты США Джордж Буш — младший и Барак Обама, бывший госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, вице-президент Майкл Пенс.

Бывший президент США Джордж У. Буш, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, бывший президент Барак Обама и Мишель Обама на инаугурации избранного президента Джо Байдена
5 из 23

Среди гостей были экс-президенты США Джордж Буш — младший и Барак Обама, бывший госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, вице-президент Майкл Пенс.

© REUTERS / Caroline Brehman/Pool
© REUTERS / Brendan McDermid

Гимн США "Знамя, усыпанное звездами" доверили исполнить певице Леди Гаге.

Леди Гага выступает во время церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне
6 из 23

Гимн США "Знамя, усыпанное звездами" доверили исполнить певице Леди Гаге.

© REUTERS / Brendan McDermid
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Сначала приняла присягу вице-президент Камала Харрис. Она стала первой в истории США женщиной на этом посту.

Избранный вице-президент США Камала Харрис с супругом Дугласом Эмхоффом во время присяги
7 из 23

Сначала приняла присягу вице-президент Камала Харрис. Она стала первой в истории США женщиной на этом посту.

© РИА Новости / Стрингер
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Затем слова присяги произнес глава государства: "Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог".

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл во время присяги
8 из 23

Затем слова присяги произнес глава государства: "Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог".

© Sputnik / Стрингер
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Избранный президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл.

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден после присяги
9 из 23

Избранный президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Brendan McDermid

Джо Байден и Камала Харрис на инаугурации.

Избранный президент США Джо Байден и Камала Харрис во время инаугурации в Вашингтоне
10 из 23

Джо Байден и Камала Харрис на инаугурации.

© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Brendan McDermid

В речи по случаю инаугурации американский лидер заявил, что с его приходом восторжествовала демократия.

Церемония инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне
11 из 23

В речи по случаю инаугурации американский лидер заявил, что с его приходом восторжествовала демократия.

© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Patrick Semansky

"Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели — демократии. Воля народа была услышана", — сказал президент.

Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
12 из 23

"Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели — демократии. Воля народа была услышана", — сказал президент.

© REUTERS / Patrick Semansky
© REUTERS / Mike Segar

После церемонии вступления в должность Джо Байден и Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия. Высокопоставленных лиц сопровождали супруги.

Президент США Джо Байден, первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф спускаются по лестнице после церемонии инаугурации в Вашингтоне
13 из 23

После церемонии вступления в должность Джо Байден и Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия. Высокопоставленных лиц сопровождали супруги.

© REUTERS / Mike Segar
© REUTERS / Mike Segar

Байден приветствовал военнослужащих.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден перед парадом в День инаугурации в Вашингтоне, США
14 из 23

Байден приветствовал военнослужащих.

© REUTERS / Mike Segar
© REUTERS / Joshua Roberts/Pool

Перед главой государства и вице-президентом прошел небольшой парад родов войск США.

Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и генерал-майор Омар Джонс у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния, США
15 из 23

Перед главой государства и вице-президентом прошел небольшой парад родов войск США.

© REUTERS / Joshua Roberts/Pool
© REUTERS / Jose Luis Magana/Pool

Проследовала колонна солдат в форме времен Войны за независимость.

Участники военного марша идут по 15-й улице во время Президентского эскорта к Белому дому в Вашингтоне, округ Колумбия, США
16 из 23

Проследовала колонна солдат в форме времен Войны за независимость.

© REUTERS / Jose Luis Magana/Pool
© REUTERS / Allison Shelley

Марширующий оркестр Говардского университета Showtime в день инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне.

Марширующий оркестр Говардского университета Showtime на площади Свободы на Пенсильвания - авеню перед парадом в День инаугурации президента США Джо Байдена в Вашингтоне
17 из 23

Марширующий оркестр Говардского университета Showtime в день инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне.

© REUTERS / Allison Shelley
© REUTERS / Doug Mills/Pool

После смотра Байден и Харрис направились на Арлингтонское кладбище, где возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в сопровождении Президентский эскорта идут в Белый дом после 59-й президентской инаугурации в Вашингтоне
18 из 23

После смотра Байден и Харрис направились на Арлингтонское кладбище, где возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата.

© REUTERS / Doug Mills/Pool
© REUTERS / Alex Brandon/Pool

Затем президент и первая леди прибыли в Белый дом.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден возле Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
19 из 23

Затем президент и первая леди прибыли в Белый дом.

© REUTERS / Alex Brandon/Pool
© REUTERS / Tom Brenner

Уже через несколько часов после инаугурации Байден подписал 17 указов, меморандумов и прокламаций.

Президент США Джо Байден подписывает документы в в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне после церемонии инаугурации
20 из 23

Уже через несколько часов после инаугурации Байден подписал 17 указов, меморандумов и прокламаций.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Joshua Roberts/Pool

Президент вернул США в Парижское соглашение по климату, Всемирную организацию здравоохранения, остановил строительство стены на границе с Мексикой и обязал граждан носить защитные маски.

Президент США Джо Байден в Мемориале Линкольна после инаугурации в Вашингтоне, США
21 из 23

Президент вернул США в Парижское соглашение по климату, Всемирную организацию здравоохранения, остановил строительство стены на границе с Мексикой и обязал граждан носить защитные маски.

© REUTERS / Joshua Roberts/Pool
© REUTERS / Tom Brenner

Инаугурация закончилась салютом, за которым президент с супругой наблюдали с балкона Белого дома.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден смотрят фейерверк с балкона Белого дома после его инаугурации в качестве 46-го президента Соединенных Штатов
22 из 23

Инаугурация закончилась салютом, за которым президент с супругой наблюдали с балкона Белого дома.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Tom Brenner

Фейерверк над Washington Monument после инаугурации Байдена.

Фейерверк над памятником Вашингтону после инаугурации Джо Байдена
23 из 23

Фейерверк над Washington Monument после инаугурации Байдена.

© REUTERS / Tom Brenner
 
Джилл БайденКамала ХаррисВашингтонДжо БайденСШАФото
 
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