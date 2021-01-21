https://ria.ru/20210121/inauguratsiya-1593955710.html

"День истории и надежды на обновление": как прошла инаугурация Байдена

"День истории и надежды на обновление": как прошла инаугурация Байдена

Джо Байден вступил в должность президента США и в качестве главы государства подписал первые указы. Кадры инаугурации и сопутствующих ей мероприятий — в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:54

2021-01-21T12:54

2021-01-21T14:05

джилл байден

камала харрис

вашингтон

джо байден

сша

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593927019_0:0:2621:1475_1920x0_80_0_0_9fd4a4c89d1e7e01b4d527de6c5de7d8.jpg

Джо Байден вступил в должность президента США и в качестве главы государства подписал первые указы. Кадры инаугурации и сопутствующих ей мероприятий — в фотоленте Ria.ru.

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джилл байден, камала харрис, вашингтон, джо байден, сша, фото, фото