"День истории и надежды на обновление": как прошла инаугурация Байдена
Инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов прошла при беспрецедентных мерах безопасности.
Инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов прошла при беспрецедентных мерах безопасности.
Обычно в этот день новоизбранного лидера приветствует огромная толпа с транспарантами.
Обычно в этот день новоизбранного лидера приветствует огромная толпа с транспарантами.
На сей раз большую часть аллеи перед Капитолием заполнили флаги.
Гостей на церемонии было всего около тысячи.
Среди гостей были экс-президенты США Джордж Буш — младший и Барак Обама, бывший госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, вице-президент Майкл Пенс.
Среди гостей были экс-президенты США Джордж Буш — младший и Барак Обама, бывший госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, вице-президент Майкл Пенс.
Гимн США "Знамя, усыпанное звездами" доверили исполнить певице Леди Гаге.
Гимн США "Знамя, усыпанное звездами" доверили исполнить певице Леди Гаге.
Сначала приняла присягу вице-президент Камала Харрис. Она стала первой в истории США женщиной на этом посту.
Сначала приняла присягу вице-президент Камала Харрис. Она стала первой в истории США женщиной на этом посту.
Затем слова присяги произнес глава государства: "Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог".
Затем слова присяги произнес глава государства: "Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог".
Избранный президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл.
Джо Байден и Камала Харрис на инаугурации.
В речи по случаю инаугурации американский лидер заявил, что с его приходом восторжествовала демократия.
В речи по случаю инаугурации американский лидер заявил, что с его приходом восторжествовала демократия.
"Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели — демократии. Воля народа была услышана", — сказал президент.
"Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели — демократии. Воля народа была услышана", — сказал президент.
После церемонии вступления в должность Джо Байден и Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия. Высокопоставленных лиц сопровождали супруги.
После церемонии вступления в должность Джо Байден и Камала Харрис провели смотр войск на ступенях Капитолия. Высокопоставленных лиц сопровождали супруги.
Байден приветствовал военнослужащих.
Перед главой государства и вице-президентом прошел небольшой парад родов войск США.
Перед главой государства и вице-президентом прошел небольшой парад родов войск США.
Проследовала колонна солдат в форме времен Войны за независимость.
Марширующий оркестр Говардского университета Showtime в день инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне.
Марширующий оркестр Говардского университета Showtime в день инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне.
После смотра Байден и Харрис направились на Арлингтонское кладбище, где возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата.
После смотра Байден и Харрис направились на Арлингтонское кладбище, где возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Затем президент и первая леди прибыли в Белый дом.
Уже через несколько часов после инаугурации Байден подписал 17 указов, меморандумов и прокламаций.
Уже через несколько часов после инаугурации Байден подписал 17 указов, меморандумов и прокламаций.
Президент вернул США в Парижское соглашение по климату, Всемирную организацию здравоохранения, остановил строительство стены на границе с Мексикой и обязал граждан носить защитные маски.
Президент вернул США в Парижское соглашение по климату, Всемирную организацию здравоохранения, остановил строительство стены на границе с Мексикой и обязал граждан носить защитные маски.
Инаугурация закончилась салютом, за которым президент с супругой наблюдали с балкона Белого дома.
Инаугурация закончилась салютом, за которым президент с супругой наблюдали с балкона Белого дома.
Фейерверк над Washington Monument после инаугурации Байдена.