https://ria.ru/20201215/bayden-1589265595.html

Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:20

2020-12-15T10:20

2020-12-15T11:07

выборы президента сша — 2020

джо байден

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589260510_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_3d6f825e4e4f12a6aae54d6a57e92066.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Шестого января результаты должен утвердить конгресс.Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов. "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", — подчеркнул он в телеграмме.Третьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности.Почти сразу СМИ "отдали" победу Байдену, осенью его поздравили многие мировые лидеры, но официальных результатов еще не было.Вчера коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число "разгромным".Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.Байден станет 46-м американским президентом. Его инаугурация должна пройти 20 января.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, политика