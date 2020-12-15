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Путин поздравил Байдена с победой на выборах
Путин поздравил Байдена с победой на выборах
Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:20
2020-12-15T10:20
2020-12-15T11:07
выборы президента сша — 2020
джо байден
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Шестого января результаты должен утвердить конгресс.Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов. "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", — подчеркнул он в телеграмме.Третьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности.Почти сразу СМИ "отдали" победу Байдену, осенью его поздравили многие мировые лидеры, но официальных результатов еще не было.Вчера коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число "разгромным".Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.Байден станет 46-м американским президентом. Его инаугурация должна пройти 20 января.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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джо байден, владимир путин, политика
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Российский лидер Владимир Путин
поздравил Джо Байдена
с победой на выборах президента США
.
По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа
. Шестого января результаты должен утвердить конгресс.
Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов.
"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", — подчеркнул он в телеграмме.
Третьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности.
Почти сразу СМИ "отдали" победу Байдену, осенью его поздравили многие мировые лидеры, но официальных результатов еще не было.
Вчера коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число "разгромным".
Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.
Байден станет 46-м американским президентом. Его инаугурация должна пройти 20 января.