https://ria.ru/20221108/peregovory-1830094888.html

Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3

Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3 - РИА Новости, 09.11.2022

Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3

Госдепартамент США планирует в скором времени провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках договора СНВ-3, заявил представитель ведомства... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-08T22:49

2022-11-08T22:49

2022-11-09T00:19

сша

государственный департамент сша

россия

в мире

договор снв-3

нед прайс

джо байден

андрей белоусов

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США планирует в скором времени провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках договора СНВ-3, заявил представитель ведомства Нед Прайс.Прайс выразил надежду, что диалог будет конструктивным и позволит возобновить прерванные инспекции. Он также подчеркнул, что переговоры касаются лишь вопросов двусторонних отношений Москвы и Вашингтона по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что США и Россия могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках договора СНВ-3. Уточнялось, что заседание двусторонней консультативной комиссии по этому вопросу может состояться в Каире.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям США и Россия должны сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности, но в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.Как заявляли в Госдепартаменте, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Москва не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о соглашении, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.

https://ria.ru/20220827/dogovor-1812467570.html

https://ria.ru/20220802/peregovory-1806649809.html

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сша, государственный департамент сша, россия, в мире, договор снв-3, нед прайс, джо байден, андрей белоусов, москва