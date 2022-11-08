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Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3 - РИА Новости, 09.11.2022
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Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3
Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3 - РИА Новости, 09.11.2022
Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3
Госдепартамент США планирует в скором времени провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках договора СНВ-3, заявил представитель ведомства... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-08T22:49
2022-11-09T00:19
сша
государственный департамент сша
россия
в мире
договор снв-3
нед прайс
джо байден
андрей белоусов
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США планирует в скором времени провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках договора СНВ-3, заявил представитель ведомства Нед Прайс.Прайс выразил надежду, что диалог будет конструктивным и позволит возобновить прерванные инспекции. Он также подчеркнул, что переговоры касаются лишь вопросов двусторонних отношений Москвы и Вашингтона по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что США и Россия могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках договора СНВ-3. Уточнялось, что заседание двусторонней консультативной комиссии по этому вопросу может состояться в Каире.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям США и Россия должны сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности, но в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.Как заявляли в Госдепартаменте, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Москва не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о соглашении, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.
https://ria.ru/20220827/dogovor-1812467570.html
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сша, государственный департамент сша, россия, в мире, договор снв-3, нед прайс, джо байден, андрей белоусов, москва
США, Государственный департамент США, Россия, В мире, Договор СНВ-3, Нед Прайс, Джо Байден, Андрей Белоусов, Москва
22:49 08.11.2022 (обновлено: 00:19 09.11.2022)
 
Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3

Госдеп США подтвердил готовность к переговорам с Россией для возобновления инспекций СНВ-3

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США планирует в скором времени провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках договора СНВ-3, заявил представитель ведомства Нед Прайс.

"Мы согласились о проведении <...> встречи в ближайшем будущем", — сказал он.

Прайс выразил надежду, что диалог будет конструктивным и позволит возобновить прерванные инспекции. Он также подчеркнул, что переговоры касаются лишь вопросов двусторонних отношений Москвы и Вашингтона по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что США и Россия могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках договора СНВ-3. Уточнялось, что заседание двусторонней консультативной комиссии по этому вопросу может состояться в Каире.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 07:31
ООН призвала Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3
Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям США и Россия должны сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности, но в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.
Как заявляли в Госдепартаменте, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Москва не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о соглашении, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:34
Песков: возможные контакты по СНВ-3 должны учитывать интересы России и США
 
СШАГосударственный департамент СШАРоссияВ миреДоговор СНВ-3Нед ПрайсДжо БайденАндрей БелоусовМосква
 
 
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