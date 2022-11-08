22:49 08.11.2022 (обновлено: 00:19 09.11.2022)
Госдеп подтвердил возможность переговоров с Россией по СНВ-3
Госдеп США подтвердил готовность к переговорам с Россией для возобновления инспекций СНВ-3
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США планирует в скором времени провести переговоры с Россией для возобновления инспекций в рамках договора СНВ-3, заявил представитель ведомства Нед Прайс.
"Мы согласились о проведении <...> встречи в ближайшем будущем", — сказал он.
Прайс выразил надежду, что диалог будет конструктивным и позволит возобновить прерванные инспекции. Он также подчеркнул, что переговоры касаются лишь вопросов двусторонних отношений Москвы и Вашингтона по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что США и Россия могут в ближайшие недели провести встречу по возобновлению инспекций в рамках договора СНВ-3. Уточнялось, что заседание двусторонней консультативной комиссии по этому вопросу может состояться в Каире.
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Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям США и Россия должны сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности, но в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.
Как заявляли в Госдепартаменте, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Москвой, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Москва не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о соглашении, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.