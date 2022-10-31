https://ria.ru/20221031/golod-1828249259.html

Американцы приготовились к голоду из-за Украины

Американцы приготовились к голоду из-за Украины - РИА Новости, 31.10.2022

Американцы приготовились к голоду из-за Украины

Читатели портала Breitbart, опубликовавшего материал о высказываниях телеведущего Fox News Такера Карлсона о России, обрушились с критикой на американскую... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:13

2022-10-31T19:13

2022-10-31T19:20

в мире

джо байден

россия

сша

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели портала Breitbart, опубликовавшего материал о высказываниях телеведущего Fox News Такера Карлсона о России, обрушились с критикой на американскую администрацию.Карлсон ранее предположил, что соратники президента США Джо Байдена из Демократической партии норовят вступить в открытое противостояние с Москвой из-за того, что это "православная страна с традиционными общественными ценностями". По его словам, это не просто война, а джихад.Читатели раскритиковали власти за последствия помощи Украине и конфликта с Россией, а также призвали к переговорам."Демократы совершенно не представляют, что будет с голодающим населением, которое и без того уже оказалось в величайшей в истории депрессии и вот-вот сгинет в бессмысленной войне, чтобы спасти одну погрязшую в коррупции странишку — только потому, что сын нашего президента рубит там бабло", — написал NRD90."А что будет, если демократы в открытую украдут промежуточные выборы, экономика рухнет, а люди начнут мерзнуть и умирать от голода?" — спросил Georgethehistorywonk.Он также напомнил, что на руках у американцев десятки миллионов единиц огнестрельного оружия.John Paul Livingood заявил, что если в Америке закончится топливо, то виновен в этом будет Байден."Украине больше — ни доллара американских налогоплательщиков! Настала пора мирных переговоров и прекращения огня!" — добавил он.Lacey обвинил Байдена в разрушении экономики США и европейских стран, а также подготовке к третьей мировой."В аду им уже заготовлено местечко! Америка стала антихристианской и возненавидела Бога", — написал он.Captain Reynault заявил, что "идиотская" политика Байдена вгонит Америку в новую Великую депрессию."Ничего против украинского народа не имею. Но их нынешнее руководство и близко не за Украину", — прокомментировал Pale Writer.Юзер также назвал киевские власти бандой социопатов под управлением иностранных банкиров.Западные страны, включая США, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221030/inflyatsiya-1827833563.html

https://ria.ru/20221031/zelenskiy-1828228510.html

https://ria.ru/20221030/ukraina-1827959312.html

россия

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в мире, джо байден, россия, сша