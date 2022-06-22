21:19 22.06.2022 (обновлено: 21:48 22.06.2022)
Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США
Байден признал, что антироссийские санкции обернулись ростом цен на топливо в США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США и Европа знали, что введение санкций против России из-за событий на Украине не могло пройти без последствий для энергетического рынка, заявил президент Джо Байден во время специального обращения к нации.
"Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин", — пояснил он.
"Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин", — пояснил он.
По словам американского лидера, в Вашингтоне могли "закрыть глаза" на действия России и тем самым избежать рекордного подорожания топлива.
"Считаю, что это было бы неправильно. Я думал так тогда и думаю сейчас", — рассказал глава Белого дома.
В итоге Байден признал, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на два доллара, а в других странах — еще сильнее.
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и на газ поднимаются из-за деятельности самих США.
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