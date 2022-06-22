https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797429736.html

Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США

Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США - РИА Новости, 22.06.2022

Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США

США и Европа знали, что введение санкций против России из-за событий на Украине не могло пройти без последствий для энергетического рынка, заявил президент Джо... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:19

2022-06-22T21:19

2022-06-22T21:48

в мире

сша

европа

джо байден

россия

владимир путин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_dd14def84adc333e096d165b09f30f78.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США и Европа знали, что введение санкций против России из-за событий на Украине не могло пройти без последствий для энергетического рынка, заявил президент Джо Байден во время специального обращения к нации."Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин", — пояснил он.По словам американского лидера, в Вашингтоне могли "закрыть глаза" на действия России и тем самым избежать рекордного подорожания топлива. В итоге Байден признал, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на два доллара, а в других странах — еще сильнее.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и на газ поднимаются из-за деятельности самих США.

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html

https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

сша

европа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, сша, европа, джо байден, россия, владимир путин, украина