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Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США - РИА Новости, 22.06.2022
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Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США
Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США - РИА Новости, 22.06.2022
Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США
США и Европа знали, что введение санкций против России из-за событий на Украине не могло пройти без последствий для энергетического рынка, заявил президент Джо... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:19
2022-06-22T21:48
в мире
сша
европа
джо байден
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США и Европа знали, что введение санкций против России из-за событий на Украине не могло пройти без последствий для энергетического рынка, заявил президент Джо Байден во время специального обращения к нации."Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин", — пояснил он.По словам американского лидера, в Вашингтоне могли "закрыть глаза" на действия России и тем самым избежать рекордного подорожания топлива. В итоге Байден признал, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на два доллара, а в других странах — еще сильнее.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и на газ поднимаются из-за деятельности самих США.
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html
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в мире, сша, европа, джо байден, россия, владимир путин, украина
21:19 22.06.2022 (обновлено: 21:48 22.06.2022)
 
Байден признал, что антироссийские санкции ударили по США

Байден признал, что антироссийские санкции обернулись ростом цен на топливо в США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США и Европа знали, что введение санкций против России из-за событий на Украине не могло пройти без последствий для энергетического рынка, заявил президент Джо Байден во время специального обращения к нации.

"Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин", — пояснил он.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 10:23
Санкции Запада против России провалились, пишет NYT
По словам американского лидера, в Вашингтоне могли "закрыть глаза" на действия России и тем самым избежать рекордного подорожания топлива.

"Считаю, что это было бы неправильно. Я думал так тогда и думаю сейчас", — рассказал глава Белого дома.

В итоге Байден признал, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на два доллара, а в других странах — еще сильнее.
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
Добыча нефти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:00
Самые высокие цены на бензин — в стране, сидящей на нефтегазовой игле
Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и на газ поднимаются из-за деятельности самих США.
Футболки китайского производства в магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
 
В миреСШАЕвропаДжо БайденРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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