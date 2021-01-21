https://ria.ru/20210121/ukazy-1593935895.html

Байден отменил указы Трампа о ВОЗ и Парижском соглашении по климату

Байден отменил указы Трампа о ВОЗ и Парижском соглашении по климату

Джо Байден, ставший в среду 46-м президентом США, в первый же день отменил несколько распоряжений Дональда Трампа. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T01:59

2021-01-21T01:59

2021-01-21T09:06

keystone

дональд трамп

воз

джо байден

сомали

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593936150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44e7df58514370c086cf764722a05ecd.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Джо Байден, ставший в среду 46-м президентом США, в первый же день отменил несколько распоряжений Дональда Трампа.В частности, он одобрил возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода Штатов запустил в июле прошлого года Трамп, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая и отказе от реформ.Вернул Байден США и в Парижское соглашение по климату, из которого ранее решил выйти его предшественник. Документ подразумевает сокращение углеродных выбросов в атмосферу.Новый президент также остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации на приграничных территориях.Администрация Трампа ранее ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США. Трамп обещал построить от 720 до 800 километров заграждений, к 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.Кроме того, Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в Соединенные Штаты жителей ряда стран Ближнего Востока. В 2017 году Трамп запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. После того как несколько судебных инстанций на местном уровне признали указ незаконным, его редактировали: из списка убрали Ирак и Судан, но добавили Чад и КНДР. В черный список также попали венесуэльские чиновники.Еще один указ, подписанный новым главой государства, отзывает разрешение на строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, которое поддерживала администрация Трампа.

https://ria.ru/20210120/naznacheniya-1593927955.html

https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593863529.html

сомали

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

keystone, дональд трамп, воз, джо байден, сомали, сирия, сша, в мире