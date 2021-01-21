Байден отменил указы Трампа о ВОЗ и Парижском соглашении по климату
01:59 21.01.2021 (обновлено: 09:06 21.01.2021)
© AP Photo / Evan VucciБайден подписывает указы в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Джо Байден, ставший в среду 46-м президентом США, в первый же день отменил несколько распоряжений Дональда Трампа.
В частности, он одобрил возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода Штатов запустил в июле прошлого года Трамп, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая и отказе от реформ.
Вернул Байден США и в Парижское соглашение по климату, из которого ранее решил выйти его предшественник. Документ подразумевает сокращение углеродных выбросов в атмосферу.
Новый президент также остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации на приграничных территориях.
Администрация Трампа ранее ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США. Трамп обещал построить от 720 до 800 километров заграждений, к 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.
Кроме того, Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в Соединенные Штаты жителей ряда стран Ближнего Востока. В 2017 году Трамп запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. После того как несколько судебных инстанций на местном уровне признали указ незаконным, его редактировали: из списка убрали Ирак и Судан, но добавили Чад и КНДР. В черный список также попали венесуэльские чиновники.