Дело Байденов и американская "игра престолов"

В скандале с компроматом на Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США, много непонятного. Довольно странно выглядит сама история с ноутбуком, который... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:00

2020-10-28T08:02

В скандале с компроматом на <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, сына кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, много непонятного. Довольно странно выглядит сама история с ноутбуком, который Хантер якобы еще полтора года назад сдал в ремонт и там благополучно забыл.Хозяин компьютерной мастерской очень удачно оказался горячим сторонником <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a>. Заметив на лэптопе наклейку с надписью "Фонд <a href="http://ria.ru/person_Bo_Bajjden_Dzhozef_Bajjden_III/" target="_blank" data-auto="true">Бо Байдена</a>" (это имя старшего, недавно умершего брата Хантера), он сразу же позвонил в <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>. А с жесткого диска сделал копию и отослал лучшему другу и адвокату Трампа <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>. Тот опубликовал компромат в дружественной президенту газете The New York Post.Все это смотрится словно какой-нибудь старый шпионский триллер с <a href="http://ria.ru/person_KHamfri_Bogart/" target="_blank" data-auto="true">Хамфри Богартом</a> в главной роли. Или как наскоро придуманная отмазка неких сотрудников американских спецслужб, решивших помочь действующему президенту аккурат накануне выборов.Но еще непонятнее гнев американской общественности, обрушившийся на семейство Байденов. Дело в том, что ничего нового в десятках тысяч мейлов, аудио- и видеозаписей, обнаруженных в таинственном ноутбуке, нет. Сын <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> прекрасно известен местному электорату. Скандалы с его участием начали сотрясать информационное поле еще четверть века назад.Сын политика то попадался на употреблении кокаина — за это его исключили из резерва <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>. То внезапно заводил роман с вдовой собственного брата, умершего от рака. То разводился с женой — и она выкладывала прессе все его прегрешения. По ее словам, Хантер Байден растратил все свое состояние на наркотики, стрип-клубы и девушек с пониженной социальной ответственностью.Несколько раз Байден-младший лечился от алкогольной и наркотической зависимости в клиниках, но безуспешно. Единственное, что ему более или менее удалось, как видно из новой порции компромата, — это перейти с дорогого кокаина на дешевый крэк. В самом скандальном видео из коллекции The New York Post сын кандидата в президенты США вступает в интимную связь с некоей женщиной, потом раскуривает крэк и параллельно рассказывает на камеру, как же трудно бороться с наркотической зависимостью.Как ни странно, разгульная жизнь никогда не мешала нашему герою занимать ответственные посты. В 27 лет Байден-младший уже был вице-президентом крупного банка. Через год отец помог получить ему пост директора по электронной коммерции в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерстве торговли США</a>. С 2006 по 2009 год он был в совете директоров государственной железнодорожной компании "Амтрак" — и все это без малейшего соответствующего опыта.Публикация переписки Хантера лишь подтвердила то, что и так было известно: торгуя доступом к телу папы, Байден-младший получал миллионы долларов от чиновников и топ-менеджеров по всему свету. Только из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, в ходе официального визита туда Джо Байдена, на тот момент вице-президента США, Хантеру удалось выудить больше миллиарда долларов "инвестиций".Политика Джо Байдена в связи с сыном — все отрицать. "Я ничего не знал", — не устает повторять он. "Но позвольте, — задается вопросом колумнист The New York Post, — вот Хантер получил из Банка Китая больше миллиарда долларов. Вот они вместе с папой летят из <a href="http://ria.ru/location_Shanghai/" target="_blank" data-auto="true">Шанхая</a> в США на борту номер два. И что же, за все десять часов полета сын так и не рассказывает папе о своих сделках?"На самом деле Байден-старший регулярно защищал своего сына от возможных неприятностей. Когда Хантер получил место в совете директоров Burisma, его отец специально прилетел на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, чтобы остановить дело о расследовании коррупции в этой фирме. Он даже заставил <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a> уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, занимавшегося делом, пригрозив не перечислить Украине обещанный транш в миллиард долларов.Об этом Джо Байден сам, с юмором и не без хвастовства рассказывал в сенате США: "Я на них посмотрел и сказал — я улетаю через шесть часов. Если прокурора не уволят, вам этих денег не видать. Что ж, елки-моталки, они его уволили".Как видим, никто ничего не скрывал. А американские граждане никогда не переживали по поводу коррупции на Украине или в Китае. Рассматривая весь мир как свою вотчину, они вполне спокойно относятся к тому, что зарубежная элита откровенно подкупает американских политиков.Почему же нынешние разоблачения The New York Post вызвали такое негодование? На встречах со своими сторонниками Трамп называет все семейство Байденов преступниками, а огромные толпы подхватывают и скандируют его призыв: "Посадить!"Скорее всего, дело в том, что казус Байденов ярко высветил традиционную клановость американской политики. Хантер обделывал свои темные дела в компании таких же, как он, мажоров — детей политиков и олигархов. Например, одну из фирм, куда впоследствии потекли миллионы из Китая, он создал вместе со своим другом Кристофером Хайнцем. Тот приходится приемным сыном бывшему госсекретарю США <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Kerri/" target="_blank" data-auto="true">Джону Керри</a> и является наследником гигантской бизнес-империи Heinz — той самой, что выпускает легендарный кетчуп. Еще в афере был замешан дядя Хантера, Джеймс. Всех прикрывал самый влиятельный член клана — Джо Байден.Вся эта история раскрыла "жгучую тайну" американской политики, о которой американцы всегда догадывались, но не любили говорить: на самом деле президентские выборы в США — просто регулярный спектакль для широких народных масс. Тем временем настоящие дела обделывают представители всего нескольких кланов.Их фамилии прекрасно всем известны. Они занимают высочайшие посты в государстве и передают их из поколения в поколение. Их потомство оккупирует самые заманчивые места в истеблишменте. Двух президентов, двух конгрессменов, губернатора и мэра подарило стране в XX веке семейство <a href="http://ria.ru/person_Franklin_Ruzvelt/" target="_blank" data-auto="true">Рузвельтов</a>. Президента, генпрокурора, губернаторов, послов, сенаторов, конгрессменов — многочисленный клан <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Kennedi/" target="_blank" data-auto="true">Кеннеди</a>. Посты президента, госсекретаря, губернаторов, сенаторов занимали представители семьи <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Клинтонов</a>. Два президента, губернатор, сенатор, кандидат в президенты и земельный комиссар штата <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a> — таковы достижения клана <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Bush_mladshijj/" target="_blank" data-auto="true">Бушей</a>.Люди из этих семей — это и есть истинное глубинное государство. Свои посты губернаторов и федеральных судей, свои места в cенате и конгрессе они держат не просто годами — десятилетиями. Тот же Джо Байден, например, был сенатором США на протяжении 36 лет — c 1973 по 2009 год. Недавно он оговорился, что пришел в сенат "180 лет назад", и никто даже не удивился.Кстати, его соперник, действующий президент Трамп, тоже плоть от плоти этой властной элиты. Как ни забавно, он состоит в дальнем родстве с теми самыми Хайнцами, с наследником которых затевал свои аферы Хантер Байден. А сегодня Трамп активно тащит в политику своих детей и родственников.В стране, которая весь мир учит демократии и сменяемости власти, на самом деле все решают одни и те же кланы. Из поколения в поколение здесь разворачивается своя "игра престолов". Скандал в семействе Байденов — просто еще один эпизод в этом бесконечном сериале. А безнаказанные эскапады Хантера лишь подчеркивают незыблемость системы, где даже имена сыновьям дают, как в королевских семьях — Кеннеди-второй, Кеннеди-младший... Очень характерно высказалась в 2014 году в Politico <a href="http://ria.ru/person_Barbara_Bush/" target="_blank" data-auto="true">Барбара Буш</a>, комментируя желание своего сына Джеба (брата и сына президентов США) поучаствовать в выборах: "Для меня нет сомнений, что он лучше всех годится на роль президента, но лучше не надо… Есть же ведь еще и другие семьи..."Долгое время данную мафиозную систему оправдывал длительный экономический подъем. Сегодня, когда каждое новое поколение американцев живет хуже, чем предыдущее, а социальные лифты под завязку забиты мажорами, массам приходится признать, что в цитадели демократии никакой демократии нет.Вместо нее царит ожесточенная грызня олигархических кланов, живо напоминающая беспредел в отсталых странах типа Украины. В последние месяцы она перешла в формат открытой войны — причем воюют элиты собственными гражданами, разрушая целые города, останавливая экономику и не щадя ни жизней, ни здоровья подведомственного населения.В случае прихода клана Байденов к власти аферы сына станут политикой отца. "Сонный Джо" никогда не умел поставить своего отпрыска на место. Его друзья и клиенты объясняют это семейной трагедией. Дело в том, что первая жена и маленькая дочь Джо Байдена погибли в автокатастрофе. Пять лет назад умер от рака его старший сын, Бо. Хантер Байден — единственный сын, который остался у политика. Поэтому велика опасность того, что если его 77-летний отец выиграет выборы, то заправлять делами в стране станет Хантер — человек с наркотической зависимостью и фотографиями несовершеннолетних девочек в ноутбуке. В свете такой перспективы как-то понятнее становится, почему избиратели кричат: "Посадить Байденов!"Раздражение простых американцев, ощущающих себя пешками в "игре престолов", выплескивается сегодня на кандидата от Демпартии. Вполне вероятно, что аферы сына похоронят президентские амбиции его отца.

Gunnar Off Странно, что при морали нынешнего штатовского общества, на выборы не выставили младшего Байдена. А что, весёлый парень, с кучей проблем, но это сейчас очень толерантно в штатах. Почти как инвалид. 86

Morris812 Это бизнес, детка, ничего личного. И да, так везде, во всех капиталистических странах. И в России тоже. 44

11

