https://ria.ru/20221024/voyna-1826321413.html
Байдена обвинили в колоссальных тратах ради приближения ядерной войны
Байдена обвинили в колоссальных тратах ради приближения ядерной войны - РИА Новости, 24.10.2022
Байдена обвинили в колоссальных тратах ради приближения ядерной войны
Администрация президента США Джо Байдена тратит миллиарды долларов на бессмысленную для американских интересов поддержку Украины, что в конечном итоге грозит... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:19
2022-10-24T16:19
2022-10-24T16:52
в мире
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена тратит миллиарды долларов на бессмысленную для американских интересов поддержку Украины, что в конечном итоге грозит миру ядерной войной, пишет в статье для American Thinker Фрэнк Либерато.Он напомнил про последствия применения ядерного оружия, среди которых радиоактивные осадки и исчезновение целых городов, и пристыдил климатологов за молчание по этой теме."Неужели некому предложить нам остановиться и подумать о реальности ядерной войны?" — задался он вопросом.Либерато подчеркнул, что противостояние с Россией, в частности санкции, привело к укреплению рубля и росту инфляции в США и других западных странах.Обозреватель уверен, что украинский кризис должен был завершиться несколько месяцев назад отказом Киева от планов вступить в НАТО."Выбирая между этим вариантом (нейтральным статусом. — Прим. ред.) и дальнейшим опустошением страны, украинцы выбрали первое. <…> Мы продолжаем направлять миллиарды долларов налогоплательщиков на военную операцию, не выгодную с точки зрения американских интересов и не имеющую однозначного решения", — продолжил он.Кроме того, Либерато указал на другие проблемы США — высокую инфляцию, а также нелегальную миграцию, вызванные ей разгул преступности и распространение наркотиков."Разве у нас нет дел поважнее, чем тратить столь нужные миллиарды на защиту чужих границ?" — спросил он.Автор также указал на провальные попытки Америки "поддержать порядок" в мире: войны во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и других странах. Теперь же Штаты идут на конфликт с Россией — страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом."Байден говорит, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Потребуется на что? Какова цель?" — продолжил Либерато.Он также задался вопросом, какова будет цена этой поддержки. Новые долги? Инфляция? Подорожание бензина до небывалого уровня или превращение американских городов в "автостоянки"?"Говорят, нельзя поставить больше, чем можно проиграть. Полагаю, Байдену с помощниками по плечу потеря миллионов американцев", — подытожил автор.На фоне российской спецоперации на Украине западные страны во главе с США неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221024/protivorechiya-1826158057.html
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в мире, джо байден, сша, украина, россия, нато
В мире, Джо Байден, США, Украина, Россия, НАТО
16:19 24.10.2022 (обновлено: 16:52 24.10.2022)
Байдена обвинили в колоссальных тратах ради приближения ядерной войны
Обозреватель AT Либерато обвинил Байдена в миллиардных тратах, приближающих ядерную войну
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена тратит миллиарды долларов на бессмысленную для американских интересов поддержку Украины, что в конечном итоге грозит миру ядерной войной, пишет в статье для American Thinker
Фрэнк Либерато.
"Риск ядерного конфликта растет день ото дня. <…> По мере приближения к активному военному участию в конфликте на Украине администрации Байдена впору объяснить американскому народу, каким именно образом война с Россией отвечает интересам Соединенных Штатов", — подчеркнул автор.
Он напомнил про последствия применения ядерного оружия, среди которых радиоактивные осадки и исчезновение целых городов, и пристыдил климатологов за молчание по этой теме.
"Неужели некому предложить нам остановиться и подумать о реальности ядерной войны?" — задался он вопросом.
Либерато подчеркнул, что противостояние с Россией, в частности санкции, привело к укреплению рубля и росту инфляции в США и других западных странах.
Обозреватель уверен, что украинский кризис должен был завершиться несколько месяцев назад отказом Киева от планов вступить в НАТО
.
"Выбирая между этим вариантом (нейтральным статусом. — Прим. ред.) и дальнейшим опустошением страны, украинцы выбрали первое. <…> Мы продолжаем направлять миллиарды долларов налогоплательщиков на военную операцию, не выгодную с точки зрения американских интересов и не имеющую однозначного решения", — продолжил он.
Кроме того, Либерато указал на другие проблемы США — высокую инфляцию, а также нелегальную миграцию, вызванные ей разгул преступности и распространение наркотиков.
"Разве у нас нет дел поважнее, чем тратить столь нужные миллиарды на защиту чужих границ?" — спросил он.
Автор также указал на провальные попытки Америки
"поддержать порядок" в мире: войны во Вьетнаме
, Афганистане
, Ираке
и других странах. Теперь же Штаты идут на конфликт с Россией — страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом.
"Байден говорит, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Потребуется на что? Какова цель?" — продолжил Либерато.
Он также задался вопросом, какова будет цена этой поддержки. Новые долги? Инфляция? Подорожание бензина до небывалого уровня или превращение американских городов в "автостоянки"?
"Говорят, нельзя поставить больше, чем можно проиграть. Полагаю, Байдену с помощниками по плечу потеря миллионов американцев", — подытожил автор.
На фоне российской спецоперации на Украине западные страны во главе с США неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.