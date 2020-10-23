https://ria.ru/20201023/obvineniya-1581115161.html
Экс-партнер Хантера Байдена по бизнесу подтвердил обвинения против него
Экс-партнер Хантера Байдена по бизнесу Тони Бобулински подтвердил обвинения против него в привлечении Джо Байдена в его официальном качестве к своим лоббистским РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T03:01
2020-10-23T03:01
2020-10-23T03:01
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Экс-партнер Хантера Байдена по бизнесу Тони Бобулински подтвердил обвинения против него в привлечении <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в его официальном качестве к своим лоббистским усилиям.Он заявил, что предоставит сенатскому комитету и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> три телефона, подтверждающие его обвинения. Он также заявил, что считает подлинными электронные письма в адрес <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трамп</a> обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа Хантера Байдена строилась на "продаже" доступа к его отцу. За эту работу Байден-младший получил миллионы долларов.
https://ria.ru/20201021/fotografii-1580754683.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хантер байден, фбр, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире