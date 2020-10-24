Пенс призвал Байдена объясниться по поводу скандала с участием его сына
© AP Photo / John MinchilloВице-президент США Майкл Пенс
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен выступить с разъяснениями по поводу того, извлекал ли он выгоду из бизнес-интересов его сына Хантера за рубежом.
"Американский народ имеет право занять, чем занимались Джо Байден и его семья", - сказал Пенс телеканалу Fox News. "Джо Байден должен выступить и объясниться по поводу того, что происходило, когда он руководил действиями США на Украине", - добавил вице-президент США.
23 октября, 19:38АкцентыКандидат Байден: неловкий жест, который может стоить карьерыИзбирательная кампания в США и ее кульминация – дебаты кандидатов на пост президента – это всерьез. Тут важна любая мелочь, каждое слово и каждый взгляд. Политики и СМИ держат конкурентов под прицелом. И замечают любой промах. Похоже, Джо Байден его все-таки совершил.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа Хантера Байдена строилась на "продаже" доступа к его отцу, за эту работу Байден-младший получил миллионы долларов.
Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли ранее также обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.