https://ria.ru/20201024/bayden-1581304270.html

Пенс призвал Байдена объясниться по поводу скандала с участием его сына

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен выступить с разъяснениями по поводу того, извлекал... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T09:03

2020-10-24T09:03

2020-10-24T09:03

президентские выборы в сша — 2020

майкл пенс

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Вице-президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Пенс</a> заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> должен выступить с разъяснениями по поводу того, извлекал ли он выгоду из бизнес-интересов его сына Хантера за рубежом."Американский народ имеет право занять, чем занимались Джо Байден и его семья", - сказал Пенс телеканалу <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>. "Джо Байден должен выступить и объясниться по поводу того, что происходило, когда он руководил действиями США на Украине", - добавил вице-президент США.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа Хантера Байдена строилась на "продаже" доступа к его отцу, за эту работу Байден-младший получил миллионы долларов.Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли ранее также обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/bayden-1581267378.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл пенс, джо байден, сша, в мире