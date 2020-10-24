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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201024/bayden-1581304270.html
Пенс призвал Байдена объясниться по поводу скандала с участием его сына
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен выступить с разъяснениями по поводу того, извлекал... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:03
2020-10-24T09:03
президентские выборы в сша — 2020
майкл пенс
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Вице-президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Пенс</a> заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> должен выступить с разъяснениями по поводу того, извлекал ли он выгоду из бизнес-интересов его сына Хантера за рубежом."Американский народ имеет право занять, чем занимались Джо Байден и его семья", - сказал Пенс телеканалу <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a>. "Джо Байден должен выступить и объясниться по поводу того, что происходило, когда он руководил действиями США на Украине", - добавил вице-президент США.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа Хантера Байдена строилась на "продаже" доступа к его отцу, за эту работу Байден-младший получил миллионы долларов.Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли ранее также обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/bayden-1581267378.html
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майкл пенс, джо байден, сша, в мире

Пенс призвал Байдена объясниться по поводу скандала с участием его сына

09:03 24.10.2020
 
© AP Photo / John MinchilloВице-президент США Майкл Пенс
Вице-президент США Майкл Пенс - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / John Minchillo
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден должен выступить с разъяснениями по поводу того, извлекал ли он выгоду из бизнес-интересов его сына Хантера за рубежом.
"Американский народ имеет право занять, чем занимались Джо Байден и его семья", - сказал Пенс телеканалу Fox News. "Джо Байден должен выступить и объясниться по поводу того, что происходило, когда он руководил действиями США на Украине", - добавил вице-президент США.
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден во время президентских дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 19:38Акценты
Кандидат Байден: неловкий жест, который может стоить карьерыИзбирательная кампания в США и ее кульминация – дебаты кандидатов на пост президента – это всерьез. Тут важна любая мелочь, каждое слово и каждый взгляд. Политики и СМИ держат конкурентов под прицелом. И замечают любой промах. Похоже, Джо Байден его все-таки совершил.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа Хантера Байдена строилась на "продаже" доступа к его отцу, за эту работу Байден-младший получил миллионы долларов.
Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли ранее также обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.
 
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Президентские выборы в США — 2020Майкл ПенсДжо БайденСШАВ мире
 
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