https://ria.ru/20200923/bayden-1577673569.html

Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:02

2020-09-23T18:02

2020-09-23T20:56

хантер байден

рон джонсон

восточная европа

джо байден

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости.</strong> Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей <a href="https://ria.ru/person_Elena_Baturina" target="_blank">Еленой Батуриной</a>.Соответствующий доклад <a href="https://ria.ru/person_ron-johnson" target="_blank">Рон Джонсон</a>, возглавляющий комитет сената по внутренней безопасности и правительственным вопросам, и Чак Грассли, председатель комитета по финансам, обнародовали в среду.Утверждается, что Батурина с 6 мая по 8 декабря 2015 года совершила 11 переводов на общую сумму почти 392 тысячи долларов на счет, принадлежащий компании BAK USA LLC. Девять из этих транзакций на сумму около 242 тысяч долларов сначала поступили на счет Rosemont Seneca Thornton, откуда были перенаправлены на счет BAK USA. В описании платежей значится "Договор займа", говорится в докладе. Речь идет о стартапе в городе Буффало, занимавшемся производством планшетов совместно с неназванными китайскими партнерами. Компания заявила о банкротстве в мае 2019 года."Эти транзакции были выявлены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной", — утверждается в докладе. При этом документ не содержит прямых пояснений, почему авторы доклада считают эти транзакции подозрительными."Хантер, его семья и (его деловой партнер Девон) Арчер получили миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым", — утверждают сенаторы. Наряду с переводами от Батуриной к числу таких транзакций они относят получение 142 тысяч долларов от компании Novatus Holding, основным акционером которой является гражданин Казахстана Кенес Ракишев, зять тогдашнего мэра Астаны.Документ также описывает денежные переводы, связанные с работой Байдена в компании Burisma на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a>. Ее в докладе называют "частной украинской нефтегазовой компанией, принадлежащей коррумпированному украинскому олигарху Миколе Злочевскому". Тогда на счета компаний, связанных с Арчером и Байденом, переводились миллионы долларов.Подозрения сенаторов вызвали и контакты Хантера Байдена с рядом граждан <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китая</a>, "связанных с коммунистическим правительством и Народно-освободительной армией". "Эти связи вылились в сомнительные транзакции на миллионы долларов", — утверждается в документе."Хантер Байден платил женщинам-нерезидентам, которые были гражданками России или других стран Восточной Европы, которые могут быть связаны с "Восточноевропейским кольцом проституции и торговли людьми", — говорится в докладе. Это утверждение также не подкреплено подробностями.Авторы документа, ссылаясь на данные, полученные комитетом от Министерства финансов, "указывают на потенциально преступную деятельность, связанную с транзакциями между Хантером Байденом, его семьей и партнерами и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами".

https://ria.ru/20200921/bayden-1577577252.html

https://ria.ru/20200923/tramp-1577662087.html

Алексей Смирнов Угу, особенно после Елены Батуриной, вдовы Лужкова 20

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восточная европа

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, рон джонсон, восточная европа, джо байден, китай, сша, в мире