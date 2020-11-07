https://ria.ru/20201107/vybory-1583546616.html
AP, NBC и CNN прогнозируют победу Байдена на выборах в США
AP, NBC и CNN прогнозируют победу Байдена на выборах в США
Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчетов. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:29
2020-11-07T19:29
2020-11-07T19:56
nbc
associated press
выборы президента сша — 2020
cnn (телеканал)
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583488308_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_fe5b4f48e6bd0e2ff37ca6eae3a5c548.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчетов.По их данным, он набрал необходимые для избрания голоса 270 выборщиков.Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.По данным телеканала Fox News, демократ набирает 290 выборщиков против 214, забрав у Трампа Пенсильванию и Неваду. Официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.
https://ria.ru/20201107/tramp-1583542728.html
https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583488308_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_975a2c5a0b8b384b63ebfed70017ba73.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nbc, associated press, cnn (телеканал), джо байден, сша, в мире