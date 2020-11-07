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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583546616.html
AP, NBC и CNN прогнозируют победу Байдена на выборах в США
AP, NBC и CNN прогнозируют победу Байдена на выборах в США
Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчетов. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:29
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчетов.По их данным, он набрал необходимые для избрания голоса 270 выборщиков.Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.По данным телеканала Fox News, демократ набирает 290 выборщиков против 214, забрав у Трампа Пенсильванию и Неваду. Официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.
https://ria.ru/20201107/tramp-1583542728.html
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nbc, associated press, cnn (телеканал), джо байден, сша, в мире

AP, NBC и CNN прогнозируют победу Байдена на выборах в США

19:29 07.11.2020 (обновлено: 19:56 07.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчетов.
По их данным, он набрал необходимые для избрания голоса 270 выборщиков.
Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.
По данным телеканала Fox News, демократ набирает 290 выборщиков против 214, забрав у Трампа Пенсильванию и Неваду.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
18:39Выборы президента США — 2020
Трамп заявил о победе "с большим отрывом"
Официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".
Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
12:54Инфографика
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020NBCAssociated PressCNN (телеканал)Джо БайденСШАВ мире
 
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