https://ria.ru/20201107/vybory-1583546616.html

AP, NBC и CNN прогнозируют победу Байдена на выборах в США

AP, NBC и CNN прогнозируют победу Байдена на выборах в США

Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчетов. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:29

2020-11-07T19:29

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выборы президента сша — 2020

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джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, прогнозируют телеканалы CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчетов.По их данным, он набрал необходимые для избрания голоса 270 выборщиков.Прогноз обновили на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.По данным телеканала Fox News, демократ набирает 290 выборщиков против 214, забрав у Трампа Пенсильванию и Неваду. Официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.

https://ria.ru/20201107/tramp-1583542728.html

https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nbc, associated press, cnn (телеканал), джо байден, сша, в мире