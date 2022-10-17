https://ria.ru/20221017/kristersson-1824591333.html

Биография Ульфа Кристерссона

Биография Ульфа Кристерссона - РИА Новости, 17.10.2022

Биография Ульфа Кристерссона

Шведский политик, лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Ялмар Кристерссон (Ulf Hjalmar Kristersson) родился 29 декабря 1963 года в Лунде (Швеция), детство... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:41

2022-10-17T13:41

2022-10-17T13:41

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Шведский политик, лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Ялмар Кристерссон (Ulf Hjalmar Kristersson) родился 29 декабря 1963 года в Лунде (Швеция), детство провел в городе Торсхелла.В школьные годы занимался спортивной гимнастикой. После окончания школы в 1983-1984 годах проходил военную службу в полку связи в Энчепинге, закончил службу командиром взвода. В 1988 году получил степень бакалавра по экономике в Уппсальском университете.В 1988-1992 годах был председателем молодежной организации Умеренной коалиционной партии Швеции. Как член Умеренной коалиционной партии в 2005-2006 годах был председателем рабочей группы Умеренной партии по вопросам труда и семейной политики, в 2008-2009 годах возглавлял рабочую группу по вопросам миграции и интеграции, в 2010 году отвечал за вопросы дошкольного образования, семейной и социальной политики. С 2017 года является председателем партии.В 1995-1998 годах возглавлял отдел маркетинга в шведском аналитическом центре Timbro.В 2000-2001 годах был руководителем PR-службы консалтинговой компании Connecta/Adcore, в 2001-2002 годах – консультантом по связям с общественностью в концерне Network AB.В 1991 году был впервые избран в парламент (Риксдаг), неоднократно переизбирался.В разные годы был заместителем комитетов по вопросам финансов, рынка труда, социального страхования, образования. Входил в состав комитетов по социальным делам, по иностранным делам.В 2002-2006 годах был финансовым муниципальным советником в администрации города Стренгнес.В 2003-2005 годах руководил шведским Центром усыновления.В 2006-2010 годах в качестве общественного советника курировал вопросы социальной политики в мэрии Стокгольма.В 2010-2014 годах занимал должность министр здравоохранения и социальных дел в правительстве Фредрика Райнфельдта.В сентябре 2018 года по итогам парламентских выборов ни один из блоков не набрал большинства голосов, при этом Умеренная коалиционная партия получила 19,8% голосов избирателей и стала второй после правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ). В начале октября, после того как премьер Швеции Стефан Левен (СДРПШ) не получил поддержку депутатов нового состава парламента, спикер Риксдага поручил Кристерссону изучить вопрос формирования коалиционного правительства. Однако его переговоры потерпели неудачу. Не удалось сформировать правительство и Стефану Левену. В итоге 12 ноября 2018 года кандидатура Кристерссона была выдвинута на пост премьера, но большинство депутатов –195 – выступили против этого предложения и лишь 154 – за. В июне 2021 году, после того как Стефан Левен получил вотум недоверия, спикер парламента вновь предложил Кристерссону сформировать правительство, однако он отказался.11 сентября 2022 года в Швеции состоялись парламентские выборы. По итогам голосования правый блок, в который входит Умеренная коалиционная партия, с минимальным преимуществом – 49,5% голосов против 48,8% – одержал победу над коалицией из правящих партий.19 сентября спикер парламента Швеции Андреас Норлен поручил лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону сформировать новое правительство.14 октября Ульф Кристерссон заявил, что добился соглашения о формировании трехпартийного правительства, в которое войдут Умеренная коалиционная партия, Христианские демократы и либералы, которых поддерживает в парламенте их ключевой союзник шведские демократы.17 октября Риксдаг одобрил кандидатуру лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона на пост главы правительства. Его поддержали 176 депутатов парламента, проголосовали против – 173.Ульф Кристерссон – автор нескольких книг о шведской политике социального обеспечения.Политик женат, у него три дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, швеция, стокгольм (город), умеренная коалиционная партия, риксдаг швеции, стефан лёвен, в мире, политика