Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса не согласятся тратить 0,25 процента годового ВВП на поставки вооружений Киеву.
- Рютте признал, что его предложение о тратах на оружие Украине не получит единогласной поддержки.
- Предложение Рютте о расходах на помощь Украине запустило дискуссию в НАТО о равном вкладе каждой страны-участницы в поддержку Украины.
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что страны Североатлантического альянса не согласятся тратить четверть годового ВВП на поставки вооружений Киеву.
"Я внес предложение, но оно не получит единогласной поддержки, поэтому оно не сработает", - сказал Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
НАТО не выживет без США, считает Столтенберг
Вчера, 09:47
Ранее сам Рютте выступал с таким предложением, чтобы гарантировать бесперебойную военную помощь Киеву со стороны стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.