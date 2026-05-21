Страны НАТО не станут тратить часть ВВП на оружие Украине, признал Рютте
14:04 21.05.2026
Страны НАТО не станут тратить часть ВВП на оружие Украине, признал Рютте

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса не согласятся тратить 0,25 процента годового ВВП на поставки вооружений Киеву.
  • Рютте признал, что его предложение о тратах на оружие Украине не получит единогласной поддержки.
  • Предложение Рютте о расходах на помощь Украине запустило дискуссию в НАТО о равном вкладе каждой страны-участницы в поддержку Украины.
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что страны Североатлантического альянса не согласятся тратить четверть годового ВВП на поставки вооружений Киеву.
"Я внес предложение, но оно не получит единогласной поддержки, поэтому оно не сработает", - сказал Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Вместе с тем, по его словам, предложение запустило в НАТО дискуссию о том, чтобы каждая страна - участница вносила равный вклад в поддержку Украины.
Ранее сам Рютте выступал с таким предложением, чтобы гарантировать бесперебойную военную помощь Киеву со стороны стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
В миреКиевУкраинаШвецияУльф КристерссонНАТОМарк Рютте
 
 
