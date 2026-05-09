Фицо ждет разговор о его визите в Москву, заявил Мерц

20:52 09.05.2026
Мерц: Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мерц заявил, что Фицо ждет разговор о его визите в Москву.
  • Премьер Словакии прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • Путин и Фицо провели отдельные переговоры в Кремле, обсудив взаимодействие двух стран и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы.
"Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело", - высказался Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин и премьер Словакии в субботу провели отдельные переговоры в Кремле, обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.
