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СМИ: в ЕС планируют бунт против проекта бюджета на два триллиона евро - РИА Новости, 19.06.2026
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09:50 19.06.2026 (обновлено: 16:08 19.06.2026)
СМИ: в ЕС планируют бунт против проекта бюджета на два триллиона евро

Politico: группа стран ЕС планирует бунт против проекта бюджета на 2 трлн евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько стран Евросоюза планируют начать бунт против проекта бюджета "Многолетние финансовые рамки".
  • Нетто-плательщики недовольны компромиссным вариантом, предложенным Кипром, так как проект предусматривает лишь незначительное сокращение бюджета на 2028-2034 годы.
  • Затягивание обсуждений усложнит достижение результата из-за предстоящих выборов в некоторых странах ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза намерены поднять бунт против проекта бюджета на два триллиона евро, известного как "Многолетние финансовые рамки" (MFF), пишет Politico.
"Группа лидеров ЕС воспользуется сегодняшним саммитом в Брюсселе, чтобы запустить полномасштабный бунт против запланированного бюджета блока в размере двух триллионов евро", — говорится в статье.
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"Нам нужен лучший бюджет, а не более крупный. <…> Вынесенное на обсуждение предложение просто по объему неприемлемо", — цитирует газета премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
По словам дипломатического источника Politico, чем дольше затягиваются обсуждения, тем сложнее будет добиться результата. Он ссылается на выборы, которые в этом или следующем году должны пройти в Швеции, Латвии, Финляндии, Италии, Испании и Франции.
"Есть риск, что это станет предвыборной темой, в рамках которой люди начнут выступать за получение или блокирование средств ЕС, а это значительно усложнит переговоры", — добавил собеседник издания.
Сегодня лидеры Евросоюза должны рассмотреть компромиссный вариант бюджета, предложенный председательствующим в Совете ЕС Кипром. Проект предусматривает сокращение финансирования на 2028-2034 годы лишь на два процента, чем недовольны нетто-плательщики, то есть страны, вносящие в общий бюджет больше средств, чем получают из него.
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