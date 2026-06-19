СМИ: в ЕС планируют бунт против проекта бюджета на два триллиона евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько стран Евросоюза планируют начать бунт против проекта бюджета "Многолетние финансовые рамки".
- Нетто-плательщики недовольны компромиссным вариантом, предложенным Кипром, так как проект предусматривает лишь незначительное сокращение бюджета на 2028-2034 годы.
- Затягивание обсуждений усложнит достижение результата из-за предстоящих выборов в некоторых странах ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза намерены поднять бунт против проекта бюджета на два триллиона евро, известного как "Многолетние финансовые рамки" (MFF), пишет Politico.
"Нам нужен лучший бюджет, а не более крупный. <…> Вынесенное на обсуждение предложение просто по объему неприемлемо", — цитирует газета премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
"Есть риск, что это станет предвыборной темой, в рамках которой люди начнут выступать за получение или блокирование средств ЕС, а это значительно усложнит переговоры", — добавил собеседник издания.
Сегодня лидеры Евросоюза должны рассмотреть компромиссный вариант бюджета, предложенный председательствующим в Совете ЕС Кипром. Проект предусматривает сокращение финансирования на 2028-2034 годы лишь на два процента, чем недовольны нетто-плательщики, то есть страны, вносящие в общий бюджет больше средств, чем получают из него.
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