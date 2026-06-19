СМИ: в ЕС планируют бунт против проекта бюджета на два триллиона евро

БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза намерены поднять бунт против проекта бюджета на два триллиона евро, известного как "Многолетние финансовые рамки" (MFF), пишет Politico.

"Есть риск, что это станет предвыборной темой, в рамках которой люди начнут выступать за получение или блокирование средств ЕС, а это значительно усложнит переговоры", — добавил собеседник издания.