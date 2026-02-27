https://ria.ru/20260227/dron-2077259332.html
Дрон у авианосца "Шарль де Голль" был российским, утверждают в Швеции
2026-02-27T18:38:00+03:00
в мире
Шведский премьер Кристерссон: дрон у авианосца "Шарль де Голль" был российским