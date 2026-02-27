Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
18:38 27.02.2026
Дрон у авианосца "Шарль де Голль" был российским, утверждают в Швеции
в мире
швеция
россия
франция
ульф кристерссон
шарль де голль
в мире, швеция, россия, франция, ульф кристерссон, шарль де голль
В мире, Швеция, Россия, Франция, Ульф Кристерссон, Шарль де Голль
Дрон у авианосца "Шарль де Голль" был российским, утверждают в Швеции

Шведский премьер Кристерссон: дрон у авианосца "Шарль де Голль" был российским

© REUTERS / Johan Nilsson / TTФранцузский авианосец "Шарль де Голль"
© REUTERS / Johan Nilsson / TT
Французский авианосец "Шарль де Голль". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон бездоказательно утверждает, что обнаруженный у французского авианосца "Шарль де Голль" беспилотник якобы принадлежит России.
В четверг телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб вооруженных сил Франции сообщал, что беспилотник был нейтрализован на подлете к единственному французскому авианосцу "Шарль де Голль", который находится на стоянке в шведском порту в рамках миссии "Балтийский часовой".
"Все указывает на то, что это российское нарушение воздушного пространства Швеции дронами", - цитирует слова Кристерссона телеканал TV4.
Каких-либо доказательств премьер не привел. Как уточняет телеканал, в настоящее время проводится технический анализ инцидента, Кристерссон не прокомментировал его подробнее.
Флаги Евросоюза и Франции - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Париже жалуются, что не могут найти якобы причастность Москвы к диверсиям
24 февраля, 23:37
 
В миреШвецияРоссияФранцияУльф КристерссонШарль де Голль
 
 
