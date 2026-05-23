В посольстве России прокомментировали призыв премьера Швеции помочь Украине

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Призыв шведского премьера Ульфа Кристерссона помогать Украине в наведении дронов является отражением русофобских настроений и стремлением Швеции к милитаризации, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.
"Общеизвестно, что Швеция выступает за оказание всемерной поддержки Украине против России, в том числе поставками вооружений и наращиванием потенциала беспилотных систем. Это четкое отражение русофобских настроений и стремлений к беспрецедентной милитаризации самой Швеции, которые господствуют сегодня в шведской политической элите", - сказали агентству в дипмиссии, комментируя призыв Кристерссона.