Премьер Швеции предложил НАТО помогать Украине в наведении дронов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон, комментируя инциденты с украинскими дронами, залетающими в страны альянса, призвал НАТО помогать Украине в их наведении.
Украинские беспилотники ранее неоднократно залетали на территорию Финляндии и стран Балтии. Во вторник эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил, что румынский истребитель сбил украинский дрон над Эстонией.
"Мы должны… помогать украинцам наводить их атаки", - сказал Кристерссон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Швеции, комментируя инциденты с украинскими дронами.
Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в четверг заявил, что военная активность стран НАТО у границ России достигла уровня холодной войны.