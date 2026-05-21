Премьер Швеции предложил НАТО помогать Украине в наведении дронов - РИА Новости, 21.05.2026
16:46 21.05.2026
Премьер Швеции предложил НАТО помогать Украине в наведении дронов

Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон, комментируя инциденты с украинскими дронами, залетающими в страны альянса, призвал НАТО помогать Украине в их наведении.
Украинские беспилотники ранее неоднократно залетали на территорию Финляндии и стран Балтии. Во вторник эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил, что румынский истребитель сбил украинский дрон над Эстонией.
"Мы должны… помогать украинцам наводить их атаки", - сказал Кристерссон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Швеции, комментируя инциденты с украинскими дронами.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета, уточнялось в сообщении.
Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в четверг заявил, что военная активность стран НАТО у границ России достигла уровня холодной войны.
В миреШвецияРоссияУкраинаУльф КристерссонХанно ПевкурМарк РюттеСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
