Стармер рассказал об истребителях, которые Британия и Швеция поставят Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания совместно со Швецией передаст Киеву 16 шведских истребителей Gripen на сумму 300 миллионов евро.
- Истребители будут поставлены Киеву к 2029 году, в их производстве будут задействованы десятки британских компаний.
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости. Великобритания совместно со Швецией передаст Киеву 16 шведских истребителей Gripen на сумму 300 миллионов евро (345 миллионов долларов), заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
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"Великобритания предоставит 300 миллионов евро поддержки, работая совместно со Швецией, для предоставления 16 новых современных самолетов, которые помогут защитить небо Украины", - заявил Стармер в ходе своего последнего визита в Киев в должности премьера. Трансляцию выступления вел телеканал Sky News.
Как отмечается в отдельном заявлении Даунинг-стрит, истребители будут поставлены Киеву к 2029 году. В их производстве будут задействованы десятки британских компаний.
Во вторник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция поставит Украине 32 истребителя Gripen, 16 из которых будут подержанными. При этом премьер не сказал, когда Швеция передаст самолеты Киеву, но уточнил, что поставки новых и старых моделей будут осуществляться в разные сроки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.