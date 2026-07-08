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Швеция поставит Украине 32 истребителя Gripen - РИА Новости, 08.07.2026
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12:03 08.07.2026 (обновлено: 15:06 08.07.2026)
Швеция поставит Украине 32 истребителя Gripen

Кристерссон: Швеция поставит Украине 32 истребителя Gripen

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jael LabornМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jael Laborn
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швеция поставит Украине 32 истребителя Gripen, 16 из которых будут подержанными.
  • Сроки отправки не уточняются.
АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Швеция поставит Украине 32 истребителя Gripen, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"Мы подписали соглашение на 16 <..> Gripen E. В то же время мы безвозмездно предоставляем такое же количество подержанных истребителей", — сказал он журналистам.
При этом премьер не уточнил сроки отправки.
В октябре 2025 года Кристерссон и Владимир Зеленский подписали письмо, в котором говорилось о планах продать Киеву новейшие истребители Gripen E. Швеция утверждала, что речь идет о 100-150 самолетах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что действия западных стран будут иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаШвецияУльф Кристерссон
 
 
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