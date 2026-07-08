Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швеция поставит Украине 32 истребителя Gripen, 16 из которых будут подержанными.
- Сроки отправки не уточняются.
АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Швеция поставит Украине 32 истребителя Gripen, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"Мы подписали соглашение на 16 <..> Gripen E. В то же время мы безвозмездно предоставляем такое же количество подержанных истребителей", — сказал он журналистам.
При этом премьер не уточнил сроки отправки.
В октябре 2025 года Кристерссон и Владимир Зеленский подписали письмо, в котором говорилось о планах продать Киеву новейшие истребители Gripen E. Швеция утверждала, что речь идет о 100-150 самолетах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что действия западных стран будут иметь негативный эффект.