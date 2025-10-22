Швеция и Украина подписали письмо о сделке по продаже истребителей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Швеция и Украина подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине, речь идет о 100-150 самолетах, заявил в среду премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Зеленский и я только что подписали письмо о намерениях между Швецией Украиной . Это начало долгого пути, но он приближает нас к крупной экспортной сделке для (шведского оборонного производителя - ред.) Saab и Швеции с Украиной", - сказал Кристерссон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вела канцелярия шведского правительства.

По словам премьер-министра, подписанный документ открывает путь для продажи шведских истребителей Gripen E Украине. Кристерссон добавил, что речь идет о производстве от 100 до 150 истребителей Gripen модели E.

Кристерссон добавил, что письмо о намерениях не предусматривает каких-либо новых пожертвований, речь идет о долгосрочном сотрудничестве в области противовоздушной обороны.

Jas Gripen E - новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.