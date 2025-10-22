Рейтинг@Mail.ru
Швеция и Украина подписали письмо о сделке по продаже истребителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 22.10.2025 (обновлено: 17:33 22.10.2025)
Швеция и Украина подписали письмо о сделке по продаже истребителей
Швеция и Украина подписали письмо о сделке по продаже истребителей
Швеция и Украина подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине, речь идет о 100-150 самолетах, заявил в среду РИА Новости, 22.10.2025
Швеция и Украина подписали письмо о сделке по продаже истребителей

Швеция и Украина подписали письмо о сделке по продаже истребителей Gripen E

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee Osberry Шведские истребители Gripen
Шведские истребители Gripen
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee Osberry
Шведские истребители Gripen. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Швеция и Украина подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине, речь идет о 100-150 самолетах, заявил в среду премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"Зеленский и я только что подписали письмо о намерениях между Швецией и Украиной. Это начало долгого пути, но он приближает нас к крупной экспортной сделке для (шведского оборонного производителя - ред.) Saab и Швеции с Украиной", - сказал Кристерссон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вела канцелярия шведского правительства.
По словам премьер-министра, подписанный документ открывает путь для продажи шведских истребителей Gripen E Украине. Кристерссон добавил, что речь идет о производстве от 100 до 150 истребителей Gripen модели E.
Кристерссон добавил, что письмо о намерениях не предусматривает каких-либо новых пожертвований, речь идет о долгосрочном сотрудничестве в области противовоздушной обороны.
Jas Gripen E - новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской оборонной компанией Saab. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские пожарные
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине
8 октября, 07:17
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
