НАТО следит за ядерными учениями России и Белоруссии, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. НАТО пристально отслеживает учения ядерных сил РФ и Белоруссии, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Что касается учений, то они, конечно же, проводятся повсюду. Мы за ними следим, мы следим за ними очень внимательно", - сказал Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
