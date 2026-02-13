Рейтинг@Mail.ru
Премьер Швеции назвал Балтийское море большой уязвимостью - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/shvetsiya-2074304914.html
Премьер Швеции назвал Балтийское море большой уязвимостью
Премьер Швеции назвал Балтийское море большой уязвимостью - РИА Новости, 13.02.2026
Премьер Швеции назвал Балтийское море большой уязвимостью
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал Балтийское море большой уязвимостью и заявил, что оно ранее никогда так не испытывалось на прочность, как сейчас. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:16:00+03:00
2026-02-13T22:16:00+03:00
в мире
балтийское море
россия
москва
ульф кристерссон
нато
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022106774_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_adc7f46bb554e9d8bb0f7f20132d9927.jpg
https://ria.ru/20260213/kabel-2074301692.html
https://ria.ru/20260213/finlyandiya-2074072274.html
балтийское море
россия
москва
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022106774_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_7d0642b2342a1ea39e7e9ad0fdfc4c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балтийское море, россия, москва, ульф кристерссон, нато, швеция
В мире, Балтийское море, Россия, Москва, Ульф Кристерссон, НАТО, Швеция
Премьер Швеции назвал Балтийское море большой уязвимостью

Премьер Швеции Кристерссон: Балтийское море никогда не испытывалось на прочность

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario CotoБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario Coto
Балтийское море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал Балтийское море большой уязвимостью и заявил, что оно ранее никогда так не испытывалось на прочность, как сейчас.
«
"Балтийское море - это большая уязвимость, и я думаю, справедливо сказать, учитывая наш опыт последних лет, что Балтийское море никогда не испытывалось на прочность так, как сейчас", - сказал Кристерссон на Мюнхенской конференции по безопасности.
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Балтийском море поврежден кабель, соединяющий Польшу и Швецию
Вчера, 21:31
Премьер добавил, что сейчас этот регион "более защищен, чем раньше".
«
"В равной степени справедливо сказать, что мы нарастили потенциал для защиты Балтийского моря гораздо, гораздо более детальным образом", - сказал он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Вертолет пограничной службы Финляндии пролетает над замерзшим Балтийским морем недалеко от Хельсинки - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе
Вчера, 06:45
 
В миреБалтийское мореРоссияМоскваУльф КристерссонНАТОШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала