Премьер Швеции назвал Балтийское море большой уязвимостью

МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал Балтийское море большой уязвимостью и заявил, что оно ранее никогда так не испытывалось на прочность, как сейчас.
«
"Балтийское море - это большая уязвимость, и я думаю, справедливо сказать, учитывая наш опыт последних лет, что Балтийское море никогда не испытывалось на прочность так, как сейчас", - сказал Кристерссон на Мюнхенской конференции по безопасности.
Премьер добавил, что сейчас этот регион "более защищен, чем раньше".
«
"В равной степени справедливо сказать, что мы нарастили потенциал для защиты Балтийского моря гораздо, гораздо более детальным образом", - сказал он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.