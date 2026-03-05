Рейтинг@Mail.ru
Ульянов осудил размышления политиков о получении ядерного оружия - РИА Новости, 05.03.2026
13:48 05.03.2026
Ульянов осудил размышления политиков о получении ядерного оружия
Ульянов осудил размышления политиков о получении ядерного оружия

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Публичные размышления политиков в разных странах о возможности получения ядерного оружия идут вразрез с обязательствами по ДНЯО, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Такие публичные размышления на высоком политическом уровне идут вразрез с обязательствами по ДНЯО", - сказал Ульянов в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ, комментируя высказывания политиков разных стран о возможности получения ядерного оружия.
В качестве примера Ульянов привел канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который поддержал идею создания совместного с Великобританией и Францией европейского механизма совместного ядерного сдерживания, а также руководителя германской фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, который выступил за формирование "независимого ядерного зонтика" с доступом к управлению им ФРГ.
"В феврале текущего года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что все "разумные" демократии должны иметь доступ к ядерному оружию. В этом же месяце о желании присоединиться к "ядерному клубу" заговорил и президент Польши Кароль Навроцкий", - добавил Ульянов.
