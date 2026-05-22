"Спровоцируют войну". Отчаянный шаг НАТО против России ошеломил Запад

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети Х раскритиковал заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о военной помощи Украине.
"Сначала они отрицали использование воздушного пространства НАТО для нападения на Россию, затем утверждали, что украинские беспилотники не имели разрешения находиться в их воздушном пространстве. Теперь премьер-министр Швеции утверждает, что альянс должен помочь Украине направить свои атаки в "правильном направлении". Эти безрассудные люди спровоцируют ядерную войну", — написал он.