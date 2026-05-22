"Спровоцируют войну". Отчаянный шаг НАТО против России ошеломил Запад - РИА Новости, 22.05.2026
23:07 22.05.2026 (обновлено: 23:27 22.05.2026)
"Спровоцируют войну". Отчаянный шаг НАТО против России ошеломил Запад

Профессор Диесен раскритиковал слова премьера Швеции о военной помощи Украине

Флаг НАТО
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен раскритиковал заявление премьер-министра Швеции о том, что альянс должен помочь Украине направить свои атаки в "правильном направлении".
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети Х раскритиковал заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о военной помощи Украине.
"Сначала они отрицали использование воздушного пространства НАТО для нападения на Россию, затем утверждали, что украинские беспилотники не имели разрешения находиться в их воздушном пространстве. Теперь премьер-министр Швеции утверждает, что альянс должен помочь Украине направить свои атаки в "правильном направлении". Эти безрассудные люди спровоцируют ядерную войну", — написал он.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. После чего министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил об уходе в отставку.
Также во вторник Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
В миреУкраинаШвецияЛатвияУльф КристерссонНАТОВооруженные силы Украины
 
 
