Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК и председатель Евросовета прибыли с визитом в Киев - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 24.02.2026 (обновлено: 11:13 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/kiev-2076345734.html
Глава ЕК и председатель Евросовета прибыли с визитом в Киев
Глава ЕК и председатель Евросовета прибыли с визитом в Киев - РИА Новости, 24.02.2026
Глава ЕК и председатель Евросовета прибыли с визитом в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев, также на Украину приехал председатель Евросовета Антониу Кошта и другие европейские... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T11:10:00+03:00
2026-02-24T11:13:00+03:00
в мире
киев
украина
финляндия
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
ульф кристерссон
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076345932_0:104:714:506_1920x0_80_0_0_1e51b939a40940341a759374a0c3f682.jpg
https://ria.ru/20260222/zelenskiy-2076046730.html
киев
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076345932_0:0:714:537_1920x0_80_0_0_872020b30ee123cafec83a9c9d14d2b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, финляндия, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, ульф кристерссон, еврокомиссия, евросовет
В мире, Киев, Украина, Финляндия, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Ульф Кристерссон, Еврокомиссия, Евросовет
Глава ЕК и председатель Евросовета прибыли с визитом в Киев

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта в десятый раз прибыли с визитом в Киев

© Ursula von der Leyen/XГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Ursula von der Leyen/X
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев, также на Украину приехал председатель Евросовета Антониу Кошта и другие европейские лидеры.
Киеве в десятый раз...", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.
Кошта также сообщил о своем визите на Украину в соцсети X.
Помимо них в Киев прибыли президент Финляндии Александр Стубб, премьеры Швеции, Дании и Норвегии Ульф Кристерссон, Метте Фредериксен и Йонс Гар Стёре, премьер Хорватии Андрей Пленкович, премьеры стран Балтии и другие европейские лидеры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"По утрам": стало известно, что Зеленский делает с фон дер Ляйен и Каллас
22 февраля, 07:38
 
В миреКиевУкраинаФинляндияУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаУльф КристерссонЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала