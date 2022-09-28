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ЧП в Босфорском проливе в 2021-2022 годах - РИА Новости, 28.09.2022
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ЧП в Босфорском проливе в 2021-2022 годах
ЧП в Босфорском проливе в 2021-2022 годах - РИА Новости, 28.09.2022
ЧП в Босфорском проливе в 2021-2022 годах
движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза VIVA ECLIPSE длиной 190 метров, руль которого заблокировался перед Ускюдаром... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:49
2022-09-28T18:49
справки
босфор
турция
стамбул
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хулуси акар
в мире
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202228 сентября движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза VIVA ECLIPSE длиной 190 метров, руль которого заблокировался перед Ускюдаром (район провинции Стамбул, Турция). Судно направляется в Россию. 1 сентября 173-метровое судно Lady Zehma, направлявшееся с Украины в Стамбул (Турция), село на мель в Босфорском проливе из-за отказа руля. Судоходное движение по проливу было перекрыто, движение возобновилось 2 сентября. 29 июля Босфорский пролив в Турции был закрыт для движения в обоих направлениях из-за поломки судна, следовавшего из Египта в Болгарию. 26 марта Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, похожего на мину. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что обнаруженный в Босфорском проливе предмет являлся устаревшей миной. Затем в тот же день турецкие СМИ сообщили о второй мине, обнаруженной в Босфорском проливе, позднее сообщалось о третьей обнаруженной мине. ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России на Украине установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. 12 февраля пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна CHENG MAY длиной 295 метров, на борту которого было около 170 тысяч тонн угля. Движение возобновилось в тот же день.16 января движение судов в проливе Босфор в обоих направлениях было остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза. Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось. 202121 декабря движение судов по Босфору было приостановлено из-за поломки танкера Usichem, перевозившего подсолнечное масло. К месту происшествия были направлены буксиры. Аварийный танкер был отбуксирован в безопасное место и движение возобновилось. 15 декабря движение судов через пролив Босфор было приостановлено из-за поломки двигателя танкера Ahmet Telli. После буксировки судна в безопасное место движение, прерванное на полтора часа, было возобновлено. 25 сентября в проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы "Русич 10" и Tahsin İmamoğlu. На помощь были направлены три спасательных катера и 14 буксиров были на помощь. Оба сухогруза отшвартовавали и поставили на якорь в порту. В результате инцидента никто не пострадал. 28 мая движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии потерявшего управление хорватского танкера. Танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникей и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. После завершения буксировки танкера движение по проливу было возобновлено. Как сообщила администрация Стамбула, пострадавших и ущерба для окружающей среды нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, босфор, турция, стамбул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хулуси акар, в мире
Справки, Босфор, Турция, Стамбул, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Хулуси Акар, В мире
18:49 28.09.2022
 

ЧП в Босфорском проливе в 2021-2022 годах

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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2022

28 сентября движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза VIVA ECLIPSE длиной 190 метров, руль которого заблокировался перед Ускюдаром (район провинции Стамбул, Турция). Судно направляется в Россию.
1 сентября 173-метровое судно Lady Zehma, направлявшееся с Украины в Стамбул (Турция), село на мель в Босфорском проливе из-за отказа руля. Судоходное движение по проливу было перекрыто, движение возобновилось 2 сентября.
29 июля Босфорский пролив в Турции был закрыт для движения в обоих направлениях из-за поломки судна, следовавшего из Египта в Болгарию.
26 марта Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, похожего на мину. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что обнаруженный в Босфорском проливе предмет являлся устаревшей миной. Затем в тот же день турецкие СМИ сообщили о второй мине, обнаруженной в Босфорском проливе, позднее сообщалось о третьей обнаруженной мине. ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России на Украине установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
12 февраля пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна CHENG MAY длиной 295 метров, на борту которого было около 170 тысяч тонн угля. Движение возобновилось в тот же день.
16 января движение судов в проливе Босфор в обоих направлениях было остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза. Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось.

2021

21 декабря движение судов по Босфору было приостановлено из-за поломки танкера Usichem, перевозившего подсолнечное масло. К месту происшествия были направлены буксиры. Аварийный танкер был отбуксирован в безопасное место и движение возобновилось.
15 декабря движение судов через пролив Босфор было приостановлено из-за поломки двигателя танкера Ahmet Telli. После буксировки судна в безопасное место движение, прерванное на полтора часа, было возобновлено.
25 сентября в проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы "Русич 10" и Tahsin İmamoğlu. На помощь были направлены три спасательных катера и 14 буксиров были на помощь. Оба сухогруза отшвартовавали и поставили на якорь в порту. В результате инцидента никто не пострадал.
28 мая движение по проливу Босфор в Стамбуле было остановлено из-за аварии потерявшего управление хорватского танкера. Танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникей и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. После завершения буксировки танкера движение по проливу было возобновлено. Как сообщила администрация Стамбула, пострадавших и ущерба для окружающей среды нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБосфорТурцияСтамбулФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хулуси АкарВ мире
 
 
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