https://ria.ru/20220326/bosfor-1780242836.html
Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре
Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре - РИА Новости, 26.03.2022
Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре
Турция провела переговоры с Москвой и Киевом по поводу обнаружения мины в Босфорском проливе, координация продолжается, сообщил министр национальной обороны... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:48
2022-03-26T15:48
2022-03-26T16:07
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минобороны турции
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Турция провела переговоры с Москвой и Киевом по поводу обнаружения мины в Босфорском проливе, координация продолжается, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star. Позже Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации этого объекта в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось."Мы поговорили по этому поводу как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается", - сказал Акар журналистам.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что обнаруженный в Босфорском проливе в субботу утром предмет является устаревшей миной.Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star. Позже Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации этого объекта в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось."Мина, которая была определена как устаревшая, была обезврежена нашими соответствующими командами", - сказал Акар журналистам.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии каких-либо проблем в судоходстве в Босфорском проливе после обнаружения в нем мины в субботу утром.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, турция, украина, минобороны турции
15:48 26.03.2022 (обновлено: 16:07 26.03.2022)
Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфоре
Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфорском проливе
АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Турция провела переговоры с Москвой и Киевом по поводу обнаружения мины в Босфорском проливе, координация продолжается, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star. Позже Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации этого объекта в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось.
"Мы поговорили по этому поводу как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается", - сказал Акар журналистам.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что обнаруженный в Босфорском проливе в субботу утром предмет является устаревшей миной.
Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор
, сообщила в субботу турецкая газета Star. Позже Минобороны Турции
сообщило о мерах по нейтрализации этого объекта в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение судов возобновилось.
"Мина, которая была определена как устаревшая, была обезврежена нашими соответствующими командами", - сказал Акар журналистам.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии каких-либо проблем в судоходстве в Босфорском проливе после обнаружения в нем мины в субботу утром.
ФСБ России
ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы
, Очакова, Черноморска
и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции
попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции
Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море
.