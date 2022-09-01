https://ria.ru/20220901/chp-1813868336.html

В Босфорском проливе в севшем на мель судне никто не пострадал

В Босфорском проливе в севшем на мель судне никто не пострадал - РИА Новости, 01.09.2022

В Босфорском проливе в севшем на мель судне никто не пострадал

Пострадавших при ЧП в Босфорском проливе нет, движение судов там все еще приостановлено, сообщили РИА Новости в офисе губернатора Стамбула. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:18

2022-09-01T22:18

2022-09-01T22:18

стамбул

в мире

украина

босфор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482c3d0e61410556ece68ada1e871423.jpg

АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Пострадавших при ЧП в Босфорском проливе нет, движение судов там все еще приостановлено, сообщили РИА Новости в офисе губернатора Стамбула.Судно, направляющееся с Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе, пролив закрыт для движения судов, сообщила ранее служба береговой охраны Турции."LADY ZEHMA, 173-метровое грузовое судно, у которого отказал руль в Босфоре во время перехода из Украины в Стамбул, село на мель и бросило якорь в заливе Бебек около 21.00 (совпадает с мск). В связи с поломкой судна на место происшествия были немедленно направлены спасательные буксиры и катера Главного управления береговой безопасности и командные группы береговой охраны", - сообщили в офисе.В офисе уточнили, что "движение по Босфору приостановлено в связи с инцидентом, который не привел к травмам, человеческим жертвам и загрязнению окружающей среды".

https://ria.ru/20220823/vbros-1811660057.html

стамбул

украина

босфор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, в мире, украина, босфор