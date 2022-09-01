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В Босфорском проливе в севшем на мель судне никто не пострадал - РИА Новости, 01.09.2022
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В Босфорском проливе в севшем на мель судне никто не пострадал
В Босфорском проливе в севшем на мель судне никто не пострадал - РИА Новости, 01.09.2022
В Босфорском проливе в севшем на мель судне никто не пострадал
Пострадавших при ЧП в Босфорском проливе нет, движение судов там все еще приостановлено, сообщили РИА Новости в офисе губернатора Стамбула. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:18
2022-09-01T22:18
стамбул
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босфор
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АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Пострадавших при ЧП в Босфорском проливе нет, движение судов там все еще приостановлено, сообщили РИА Новости в офисе губернатора Стамбула.Судно, направляющееся с Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе, пролив закрыт для движения судов, сообщила ранее служба береговой охраны Турции."LADY ZEHMA, 173-метровое грузовое судно, у которого отказал руль в Босфоре во время перехода из Украины в Стамбул, село на мель и бросило якорь в заливе Бебек около 21.00 (совпадает с мск). В связи с поломкой судна на место происшествия были немедленно направлены спасательные буксиры и катера Главного управления береговой безопасности и командные группы береговой охраны", - сообщили в офисе.В офисе уточнили, что "движение по Босфору приостановлено в связи с инцидентом, который не привел к травмам, человеческим жертвам и загрязнению окружающей среды".
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стамбул, в мире, украина, босфор
Стамбул, В мире, Украина, Босфор
22:18 01.09.2022
 
В Босфорском проливе в севшем на мель судне никто не пострадал

В Босфорском проливе при ЧП с севшим на мель судном никто не пострадал

© AP Photo / Khalil HamraБосфорский пролив
Босфорский пролив - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Босфорский пролив. Архивное фото
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АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. Пострадавших при ЧП в Босфорском проливе нет, движение судов там все еще приостановлено, сообщили РИА Новости в офисе губернатора Стамбула.
Судно, направляющееся с Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе, пролив закрыт для движения судов, сообщила ранее служба береговой охраны Турции.
"LADY ZEHMA, 173-метровое грузовое судно, у которого отказал руль в Босфоре во время перехода из Украины в Стамбул, село на мель и бросило якорь в заливе Бебек около 21.00 (совпадает с мск). В связи с поломкой судна на место происшествия были немедленно направлены спасательные буксиры и катера Главного управления береговой безопасности и командные группы береговой охраны", - сообщили в офисе.
В офисе уточнили, что "движение по Босфору приостановлено в связи с инцидентом, который не привел к травмам, человеческим жертвам и загрязнению окружающей среды".
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