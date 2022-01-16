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Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе

Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе - РИА Новости, 16.01.2022

Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе

В Босфорском проливе из-за поломки сухогруза остановилось движение судов в обоих направлениях, сообщило в Twitter турецкое управление береговой охраны. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T23:26

2022-01-16T23:26

2022-01-16T23:57

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АНКАРА, 16 янв — РИА Новости. В Босфорском проливе из-за поломки сухогруза остановилось движение судов в обоих направлениях, сообщило в Twitter турецкое управление береговой охраны."Движение судов в обоих направлениях остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза", — сказано в сообщении.Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами связывает Черное море с Эгейским, расположенным в восточной части Средиземного моря. Босфор — это часть внутриевразийской границы и самый узкий межконтинентальный пролив в мире.На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет около 30 километров, максимальная ширина — 3700 метров на севере, минимальная ширина — 700 метров. Глубина фарватера — от 33 до 80 метров.

https://ria.ru/20211221/bosfor-1764708416.html

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в мире, турция, босфор, twitter, стамбул, европа, дарданеллы