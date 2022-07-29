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Босфорский пролив закрыли для движения из-за поломки судна
Босфорский пролив закрыли для движения из-за поломки судна - РИА Новости, 29.07.2022
Босфорский пролив закрыли для движения из-за поломки судна
БОСФОРСКИЙ ПРОЛИВ ЗАКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИЗ-ЗА ПОЛОМКИ СУДНА – ТВ РИА Новости, 29.07.2022
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БОСФОРСКИЙ ПРОЛИВ ЗАКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИЗ-ЗА ПОЛОМКИ СУДНА – ТВРИА Новости
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Босфорский пролив закрыли для движения из-за поломки судна
Босфорский пролив закрыли для движения в обоих направлениях из-за поломки судна
БОСФОРСКИЙ ПРОЛИВ ЗАКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИЗ-ЗА ПОЛОМКИ СУДНА – ТВ