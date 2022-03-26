https://ria.ru/20220326/den-1780290870.html

День 31-й: мины в Босфорском проливе и речь Байдена в Польше

День 31-й: мины в Босфорском проливе и речь Байдена в Польше - РИА Новости, 27.03.2022

День 31-й: мины в Босфорском проливе и речь Байдена в Польше

Тридцать первый день спецоперации РФ на Украине был отмечен появившейся в соцсетях и в СМИ информацией о предположительных ракетных ударах по топливным базам в... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-26T23:55

2022-03-26T23:55

2022-03-27T03:05

в мире

хантер байден

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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украина

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Тридцать первый день спецоперации РФ на Украине был отмечен появившейся в соцсетях и в СМИ информацией о предположительных ракетных ударах по топливным базам в районе Львова на фоне выступления президента США Джо Байдена в столице Польши. Кроме того, в Турции заявили об обнаружении двух мин в Босфорском проливе, а в Минобороны РФ предупредили, что дрейфующие мины в перспективе нескольких дней достигнут территориального моря Румынии и Болгарии.Ход спецоперации и дрейфующие миныВ субботу вечером в социальных сетях и в СМИ стали появляться видеозаписи с информацией о, предположительно, нанесенных ракетных ударах по топливным базам в районе Львова, при этом на видеозаписях был виден пожар. При этом ранее Минобороны России сообщало, что ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области были уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".Также в субботу Минобороны РФ сообщило об открытии морского гумкоридора для выхода иностранных судов с Украины, но Киев его не согласовал. При этом в ведомстве добавили, что созданные Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.В субботу турецкая газета Star написала, что движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор. Затем турецкое военное ведомство сообщило о предпринимаемых мерах по нейтрализации объекта в Босфорском заливе, похожего на мину, а министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что обнаруженный в Босфорском проливе в субботу утром предмет является устаревшей миной. Пролив был закрыт для движения судов, позже движение возобновилось. Далее Хулуси Акар сообщил о переговорах с Москвой и Киевом по поводу обнаружения мины в Босфорском проливе, при этом отметив, что координация продолжается. Затем турецкие СМИ сообщили о второй мине, обнаруженной в Босфорском проливе. По информации турецкого телеканала T24, подводные защитные команды ВС Турции приступили к работе на территории в Босфорском проливе, где, по предварительным данным, обнаружена вторая мина. В свою очередь в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что дрейфующие мины могут достичь территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии через 10 суток. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы ДНР продолжают освобождать Мариуполь, жители освобожденных районов теперь имеют возможность получить помощь, а украинские военные десятками ежедневно пытаются покинуть Мариуполь под видом гражданского населения.Байден выступил в ПольшеЗавершая свое европейское турне, президент США Джо Байден в субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер Владимир Путин "не может оставаться у власти". Затем в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в РФ. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США, заявив, что не Байдену решать, кому быть у власти в РФ, президент страны избирается народом России.Кроме того, Байден заявил, что россияне не враги для США. Он также добавил, что НАТО — оборонительный альянс, и утверждения о планах Североатлантического альянса дестабилизировать Россию не соответствуют действительности.Тем не менее, согласно заявлению посла РФ в Варшаве Сергея Андреева, польские власти не отказываются от идеи направить миротворческую миссию НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США и самого Североатлантического альянса сделать это.Биолаборатории и сын БайденаВ субботу британская газета Daily Mail сообщила, что обнаружила электронные письма, которые, как пишет издание, свидетельствуют о том, что сын президента США Джо Байдена Хантер Байден действительно мог содействовать обеспечению финансирования на Украине американского подрядчика, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов.В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через международно-правовые институты, но ей было в этом отказано.Инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил 24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности Хантера Байдена к биолабораториям на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220326/bayden-1780159920.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хантер байден, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, владимир путин