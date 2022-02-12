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Босфорский пролив закрыли для судоходства
Босфорский пролив закрыли для судоходства - РИА Новости, 12.02.2022
Босфорский пролив закрыли для судоходства
Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за неисправности грузового судна, сообщило Главное управление береговой безопасности Турции. РИА Новости, 12.02.2022
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турция
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АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за неисправности грузового судна, сообщило Главное управление береговой безопасности Турции.Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, смыкает Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами он соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах Босфора расположен турецкий город Стамбул.Длина пролива примерно 30 километров, максимальная ширина — 3700 метров на севере, минимальная ширина — 700 метров. Глубина фарватера от 33 до 80 метров.
https://ria.ru/20220206/sudno-1771326034.html
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турция, босфор, в мире, стамбул, европа
17:31 12.02.2022 (обновлено: 17:52 12.02.2022)
 
Босфорский пролив закрыли для судоходства

Управление береговой безопасности Турции: Босфорский пролив закрыли для судоходства

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор в Стамбуле
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АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за неисправности грузового судна, сообщило Главное управление береговой безопасности Турции.

"Пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна CHENG MAY длиной 295 метров, на борту которого около 170 тысяч тонн угля", — уточнили в ведомстве.

Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, смыкает Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами он соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах Босфора расположен турецкий город Стамбул.
Длина пролива примерно 30 километров, максимальная ширина — 3700 метров на севере, минимальная ширина — 700 метров. Глубина фарватера от 33 до 80 метров.
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