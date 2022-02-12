https://ria.ru/20220212/proliv-1772487080.html
Босфорский пролив закрыли для судоходства
Босфорский пролив закрыли для судоходства - РИА Новости, 12.02.2022
Босфорский пролив закрыли для судоходства
Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за неисправности грузового судна, сообщило Главное управление береговой безопасности Турции. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:31
2022-02-12T17:31
2022-02-12T17:52
турция
босфор
в мире
стамбул
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d5cf2c1b2a119b5fbec4d8bb33633ed.jpg
АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за неисправности грузового судна, сообщило Главное управление береговой безопасности Турции.Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, смыкает Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами он соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах Босфора расположен турецкий город Стамбул.Длина пролива примерно 30 километров, максимальная ширина — 3700 метров на севере, минимальная ширина — 700 метров. Глубина фарватера от 33 до 80 метров.
https://ria.ru/20220206/sudno-1771326034.html
турция
босфор
стамбул
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731622_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bab93c28adc0d96abfc5aaa31b7600f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, босфор, в мире, стамбул, европа
17:31 12.02.2022 (обновлено: 17:52 12.02.2022)
Босфорский пролив закрыли для судоходства
Управление береговой безопасности Турции: Босфорский пролив закрыли для судоходства