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Босфорский пролив закрыли для судоходства

Босфорский пролив закрыли для судоходства - РИА Новости, 12.02.2022

Босфорский пролив закрыли для судоходства

Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за неисправности грузового судна, сообщило Главное управление береговой безопасности Турции. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:31

2022-02-12T17:31

2022-02-12T17:52

турция

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АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за неисправности грузового судна, сообщило Главное управление береговой безопасности Турции.Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, смыкает Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами он соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах Босфора расположен турецкий город Стамбул.Длина пролива примерно 30 километров, максимальная ширина — 3700 метров на севере, минимальная ширина — 700 метров. Глубина фарватера от 33 до 80 метров.

https://ria.ru/20220206/sudno-1771326034.html

турция

босфор

стамбул

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турция, босфор, в мире, стамбул, европа