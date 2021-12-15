https://ria.ru/20211215/bosfor-1763833619.html
Движение судов через Босфор возобновлено
Движение судов через Босфор возобновлено - РИА Новости, 15.12.2021
Движение судов через Босфор возобновлено
Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за поломки танкера, возобновлено, сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:44
2021-12-15T13:44
2021-12-15T13:47
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АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за поломки танкера, возобновлено, сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции.Ранее в среду ведомство сообщило, что из-за поломки двигателя танкера Ahmet Telli движение судов по Босфору приостановлено, проводилась буксировка танкера в безопасное место."Движение по Босфору, приостановленное на полтора часа, возобновлено", - сообщил собеседник агентства.
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в мире, турция, босфор
13:44 15.12.2021 (обновлено: 13:47 15.12.2021)
Движение судов через Босфор возобновлено
Движение судов через Босфор, приостановленное из-за поломки танкера, возобновлено