https://ria.ru/20210528/bosfor-1734682981.html

Движение по Босфору восстановили

Движение по Босфору восстановили - РИА Новости, 29.05.2021

Движение по Босфору восстановили

Движение по проливу Босфор в Стамбуле возобновлено после завершения буксировки потерявшего управление танкера RAVA, сообщили РИА Новости в дирекции береговой... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-28T22:54

2021-05-28T22:54

2021-05-29T00:01

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босфор

турция

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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Движение по проливу Босфор в Стамбуле возобновлено после завершения буксировки потерявшего управление танкера RAVA, сообщили РИА Новости в дирекции береговой охраны Турции."Танкер отбуксирован из пролива Босфор и доставлен к месту якорной стоянки. Движение по Босфору вновь открыто", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщило главное управление береговой охраны Турции, потерявший управление хорватский танкер RAVA, из-за которого перекрыли пролив Босфор, буксируют к месту якорной стоянки. Ранее сообщалось, что из-за поломки рулевого управления танкер начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. Как сообщила администрация Стамбула, пострадавших и ущерба для окружающей среды нет.

https://ria.ru/20210528/bosfor-1734679627.html

https://ria.ru/20210528/bosfor-1734685488.html

стамбул

босфор

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стамбул, в мире, босфор, турция