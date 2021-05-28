https://ria.ru/20210528/bosfor-1734682981.html
Движение по Босфору восстановили
Движение по Босфору восстановили - РИА Новости, 29.05.2021
Движение по Босфору восстановили
Движение по проливу Босфор в Стамбуле возобновлено после завершения буксировки потерявшего управление танкера RAVA, сообщили РИА Новости в дирекции береговой... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T22:54
2021-05-28T22:54
2021-05-29T00:01
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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Движение по проливу Босфор в Стамбуле возобновлено после завершения буксировки потерявшего управление танкера RAVA, сообщили РИА Новости в дирекции береговой охраны Турции."Танкер отбуксирован из пролива Босфор и доставлен к месту якорной стоянки. Движение по Босфору вновь открыто", - сказал собеседник агентства.Как ранее сообщило главное управление береговой охраны Турции, потерявший управление хорватский танкер RAVA, из-за которого перекрыли пролив Босфор, буксируют к месту якорной стоянки. Ранее сообщалось, что из-за поломки рулевого управления танкер начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникёй и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. Как сообщила администрация Стамбула, пострадавших и ущерба для окружающей среды нет.
https://ria.ru/20210528/bosfor-1734679627.html
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