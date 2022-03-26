https://ria.ru/20220326/turtsiya-1780228105.html
В Турции сообщили о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре
В Турции сообщили о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре - РИА Новости, 26.03.2022
В Турции сообщили о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре
Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, похожем на мину, говорится в заявлении военного ведомства. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:57
2022-03-26T12:57
2022-03-26T12:59
в мире
турция
россия
одесса
черноморск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вмс турции
sas
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, похожем на мину, говорится в заявлении военного ведомства.Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star."После обнаружения гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, утром 26 марта 2022 года в прибрежной зоне Босфора к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS). Рассматриваемый объект, похожий на мину, был взят под охрану командами SAS, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в заявлении.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, одесса, черноморск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмс турции, sas
12:57 26.03.2022 (обновлено: 12:59 26.03.2022)
В Турции сообщили о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре
Минобороны Турции сообщило о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре