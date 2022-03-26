https://ria.ru/20220326/turtsiya-1780228105.html

В Турции сообщили о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре

В Турции сообщили о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре - РИА Новости, 26.03.2022

В Турции сообщили о нейтрализации похожего на мину объекта в Босфоре

Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, похожем на мину, говорится в заявлении военного ведомства. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:57

2022-03-26T12:57

2022-03-26T12:59

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одесса

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вмс турции

sas

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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации объекта в Босфорском проливе, похожем на мину, говорится в заявлении военного ведомства.Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star."После обнаружения гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, утром 26 марта 2022 года в прибрежной зоне Босфора к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS). Рассматриваемый объект, похожий на мину, был взят под охрану командами SAS, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в заявлении.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, турция, россия, одесса, черноморск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмс турции, sas