https://ria.ru/20211221/bosfor-1764741852.html

Движение судов через Босфор возобновили

Движение судов через Босфор возобновили - РИА Новости, 21.12.2021

Движение судов через Босфор возобновили

Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за аварии танкера, возобновлено, сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:20

2021-12-21T15:20

2021-12-21T15:26

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АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за аварии танкера, возобновлено, сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции.Ранее во вторник ведомство сообщило, что из-за поломки танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло, движение судов по Босфору приостановлено, к месту происшествия были направлены буксиры."Аварийный танкер отбуксирован в безопасное место, движение через Босфор возобновилось", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210925/sukhogruzy-1751747947.html

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турция, босфор, в мире