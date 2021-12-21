https://ria.ru/20211221/bosfor-1764741852.html
Движение судов через Босфор возобновили
Движение судов через Босфор возобновили - РИА Новости, 21.12.2021
Движение судов через Босфор возобновили
Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за аварии танкера, возобновлено, сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:20
2021-12-21T15:20
2021-12-21T15:26
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АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за аварии танкера, возобновлено, сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции.Ранее во вторник ведомство сообщило, что из-за поломки танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло, движение судов по Босфору приостановлено, к месту происшествия были направлены буксиры."Аварийный танкер отбуксирован в безопасное место, движение через Босфор возобновилось", - сообщил собеседник агентства.
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турция, босфор, в мире
15:20 21.12.2021 (обновлено: 15:26 21.12.2021)
Движение судов через Босфор возобновили
Движение судов через Босфор, приостановленное из-за аварии танкера, возобновили