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Движение судов через Босфор возобновили
Движение судов через Босфор возобновили - РИА Новости, 21.12.2021
Движение судов через Босфор возобновили
Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за аварии танкера, возобновлено, сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:20
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турция
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в мире
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АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за аварии танкера, возобновлено, сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции.Ранее во вторник ведомство сообщило, что из-за поломки танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло, движение судов по Босфору приостановлено, к месту происшествия были направлены буксиры."Аварийный танкер отбуксирован в безопасное место, движение через Босфор возобновилось", - сообщил собеседник агентства.
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турция, босфор, в мире
15:20 21.12.2021 (обновлено: 15:26 21.12.2021)
 
Движение судов через Босфор возобновили

Движение судов через Босфор, приостановленное из-за аварии танкера, возобновили

© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoЭсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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АНКАРА, 21 дек - РИА Новости. Движение судов через пролив Босфор, приостановленное ранее из-за аварии танкера, возобновлено, сообщили РИА Новости в управлении береговой охраны Турции.
Ранее во вторник ведомство сообщило, что из-за поломки танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло, движение судов по Босфору приостановлено, к месту происшествия были направлены буксиры.
"Аварийный танкер отбуксирован в безопасное место, движение через Босфор возобновилось", - сообщил собеседник агентства.
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