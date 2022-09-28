https://ria.ru/20220928/bosfor-1820144312.html

В Босфорском проливе приостановили движение судов

В Босфорском проливе приостановили движение судов - РИА Новости, 28.09.2022

В Босфорском проливе приостановили движение судов

Движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию, сообщила служба береговой охраны Турции. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:34

2022-09-28T17:34

2022-09-28T17:43

в мире

россия

турция

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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию, сообщила служба береговой охраны Турции."Буксиры KURTARMA-8-9-10 и катер KEGM-3 были немедленно направлены на место происшествия к сухогрузу VIVA ECLIPSE длиной 190 м, руль которого заблокировался перед Ускюдаром во время плавания из Тузлы в Россию. Движение по проливу временно приостановлено", - говорится в сообщении.

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турция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, турция