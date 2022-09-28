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В Босфорском проливе приостановили движение судов - РИА Новости, 28.09.2022
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В Босфорском проливе приостановили движение судов
В Босфорском проливе приостановили движение судов - РИА Новости, 28.09.2022
В Босфорском проливе приостановили движение судов
Движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию, сообщила служба береговой охраны Турции. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:34
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию, сообщила служба береговой охраны Турции."Буксиры KURTARMA-8-9-10 и катер KEGM-3 были немедленно направлены на место происшествия к сухогрузу VIVA ECLIPSE длиной 190 м, руль которого заблокировался перед Ускюдаром во время плавания из Тузлы в Россию. Движение по проливу временно приостановлено", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, турция
В мире, Россия, Турция
17:34 28.09.2022 (обновлено: 17:43 28.09.2022)
 
В Босфорском проливе приостановили движение судов

В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за поломки сухогруза VIVA ECLIPSE

© Pixabay / Pixabay / Ugur KeskinБосфорский пролив
Босфорский пролив - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Pixabay / Pixabay / Ugur Keskin
Босфорский пролив. Архивное фото
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию, сообщила служба береговой охраны Турции.
"Буксиры KURTARMA-8-9-10 и катер KEGM-3 были немедленно направлены на место происшествия к сухогрузу VIVA ECLIPSE длиной 190 м, руль которого заблокировался перед Ускюдаром во время плавания из Тузлы в Россию. Движение по проливу временно приостановлено", - говорится в сообщении.
 
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