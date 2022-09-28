https://ria.ru/20220928/bosfor-1820144312.html
В Босфорском проливе приостановили движение судов
В Босфорском проливе приостановили движение судов - РИА Новости, 28.09.2022
В Босфорском проливе приостановили движение судов
Движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию, сообщила служба береговой охраны Турции. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:34
2022-09-28T17:34
2022-09-28T17:43
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россия
турция
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию, сообщила служба береговой охраны Турции."Буксиры KURTARMA-8-9-10 и катер KEGM-3 были немедленно направлены на место происшествия к сухогрузу VIVA ECLIPSE длиной 190 м, руль которого заблокировался перед Ускюдаром во время плавания из Тузлы в Россию. Движение по проливу временно приостановлено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция
17:34 28.09.2022 (обновлено: 17:43 28.09.2022)
В Босфорском проливе приостановили движение судов
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за поломки сухогруза VIVA ECLIPSE
АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Движение в Босфорском проливе временно приостановлено из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию, сообщила служба береговой охраны Турции.
"Буксиры KURTARMA-8-9-10 и катер KEGM-3 были немедленно направлены на место происшествия к сухогрузу VIVA ECLIPSE длиной 190 м, руль которого заблокировался перед Ускюдаром во время плавания из Тузлы в Россию. Движение по проливу временно приостановлено", - говорится в сообщении.