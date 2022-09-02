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Береговая охрана заявила о восстановлении судоходства в Босфорском проливе - РИА Новости, 02.09.2022
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Береговая охрана заявила о восстановлении судоходства в Босфорском проливе
Береговая охрана заявила о восстановлении судоходства в Босфорском проливе - РИА Новости, 02.09.2022
Береговая охрана заявила о восстановлении судоходства в Босфорском проливе
Движение судов в Босфорском проливе после ЧП с кораблем, следующим с Украины в Турцию, возобновлено, сообщает береговая охрана Турции. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T07:34
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в мире
турция
босфор
равенна
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АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Движение судов в Босфорском проливе после ЧП с кораблем, следующим с Украины в Турцию, возобновлено, сообщает береговая охрана Турции.Ранее береговая охрана Турции сообщала, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. Судоходное движение по проливу было перекрыто. К месту происшествия были направлены несколько спасательных буксиров. По информации итальянского информагентства Agi, конечной точкой маршрута сухогруза является порт итальянской Равенны, судно перевозит 3 тысячи тонн зерна."Пролив открыт для движения судов", - говорится в сообщении службы в Twitter в пятницу утром.
https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html
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в мире, турция, босфор, равенна
В мире, Турция, Босфор, Равенна
07:34 02.09.2022 (обновлено: 07:41 02.09.2022)
 
Береговая охрана заявила о восстановлении судоходства в Босфорском проливе

Береговая охрана Турции заявила о восстановлении судоходства в Босфорском проливе

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Движение судов в Босфорском проливе после ЧП с кораблем, следующим с Украины в Турцию, возобновлено, сообщает береговая охрана Турции.
Ранее береговая охрана Турции сообщала, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. Судоходное движение по проливу было перекрыто. К месту происшествия были направлены несколько спасательных буксиров. По информации итальянского информагентства Agi, конечной точкой маршрута сухогруза является порт итальянской Равенны, судно перевозит 3 тысячи тонн зерна.
"Пролив открыт для движения судов", - говорится в сообщении службы в Twitter в пятницу утром.
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