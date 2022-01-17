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СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось - РИА Новости, 17.01.2022
СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
Движение в Босфорском проливе, остановленное из-за поломки сухогруза, нормализовалось, передает телеканал A haber. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T00:20
2022-01-17T00:25
в мире
турция
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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Движение в Босфорском проливе, остановленное из-за поломки сухогруза, нормализовалось, передает телеканал A haber.Ранее управление береговой охраны Турции сообщило, что в Босфорском проливе из-за поломки сухогруза, шедшего в Румынию, остановилось движение судов в обоих направлениях."Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось", - сообщил телеканал.Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет около 30 километров. Максимальная ширина пролива - 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.
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в мире, турция
00:20 17.01.2022 (обновлено: 00:25 17.01.2022)
 
СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось

A haber: движение в Босфорском проливе нормализовалось после поломки сухогруза

CC0 / Engin_Akyurt / Пролив БосфорВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
CC0 / Engin_Akyurt / Пролив Босфор
Вид на пролив Босфор
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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Движение в Босфорском проливе, остановленное из-за поломки сухогруза, нормализовалось, передает телеканал A haber.
Ранее управление береговой охраны Турции сообщило, что в Босфорском проливе из-за поломки сухогруза, шедшего в Румынию, остановилось движение судов в обоих направлениях.
"Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось", - сообщил телеканал.
Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.
На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет около 30 километров. Максимальная ширина пролива - 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.
Корабль пересекает пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 23:26
Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
 
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