https://ria.ru/20220117/normalizatsiya-1768134237.html

СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось

СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось - РИА Новости, 17.01.2022

СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось

Движение в Босфорском проливе, остановленное из-за поломки сухогруза, нормализовалось, передает телеканал A haber. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T00:20

2022-01-17T00:20

2022-01-17T00:25

в мире

турция

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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Движение в Босфорском проливе, остановленное из-за поломки сухогруза, нормализовалось, передает телеканал A haber.Ранее управление береговой охраны Турции сообщило, что в Босфорском проливе из-за поломки сухогруза, шедшего в Румынию, остановилось движение судов в обоих направлениях."Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось", - сообщил телеканал.Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет около 30 километров. Максимальная ширина пролива - 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.

https://ria.ru/20220116/bosfor-1768131545.html

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в мире, турция