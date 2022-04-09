https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html

В Турции предупредили о вероятности катастрофы в Босфоре из-за мин

В Турции предупредили о вероятности катастрофы в Босфоре из-за мин - РИА Новости, 09.04.2022

В Турции предупредили о вероятности катастрофы в Босфоре из-за мин

Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявил о вероятности большой катастрофы в Босфорском проливе из-за наличия дрейфующих мин в Черном море, по его... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:25

2022-04-09T13:25

2022-04-09T13:26

в мире

россия

одесса

черное море

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявил о вероятности большой катастрофы в Босфорском проливе из-за наличия дрейфующих мин в Черном море, по его словам, очевидно, что их пустила в море украинская сторона.ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России на Украине установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. МО Турции ранее трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин в Черном море."Принимаются необходимые меры. Однако стопроцентных мер безопасности не существует. Если одна из этих мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей, катастрофе. Учитывая, что два с половиной процента сырой нефти поставляется в мир через наши проливы, для мира сложилась критическая ситуация. Если одно из судов, перевозящих взрывоопасный груз, подорвется на мине в Босфоре, возникнет большая опасность", — приводит слова контр-адмирала издание Gercek Gundem.По его словам, "вполне очевидно, что мины пустила в море украинская сторона"."Нет причин, по которым Россия должна была оставить эти мины. Зачем России минировать украинский берег так, чтобы не подходить к нему? Зачем России мешать собственной торговле, оставляя мины в Черном море? Россия обеспечивает транспортировку по морю как сырой нефти, энергоносителей, зерна, так и других экспортно-импортных товаров. Другими словами, мины наиболее серьезно сказываются на морской торговле России. Также у Украины нет военного корабля. Зачем России ставить мины в море, чтобы помешать Украине? Поэтому очевидно, что Украина оставила эти мины", - сказал Яйчы.

https://ria.ru/20220409/gaz-1782653367.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, одесса, черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии