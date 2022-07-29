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Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2022 годах

Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2022 годах - РИА Новости, 29.07.2022

Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2022 годах

в Москве произошел пожар в хостеле на улице Алма-Атинской. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В результате пожара погибли восемь... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:47

2022-07-29T12:47

2022-07-29T12:47

справки

происшествия

гостиницы

хостелы

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

россия

пожары

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202229 июля в Москве произошел пожар в хостеле на улице Алма-Атинской. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В результате пожара погибли восемь человек, восемь пострадали, их госпитализировали. Среди погибших трое россиян, пятеро выходцев из стран Средней Азии. По информации экстренных служб, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования. 202121 сентября в Дагестане в гостинице в Хасавюрте произошел пожар. Горением была охвачена кровля и частично 2-й этаж на площади 300 квадратных метров. В результате пожара три человека погибли, пять пострадали. В ночь на 10 мая в Южно-Сахалинске в трехэтажном доме, который использовался в качестве гостиницы, произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать спустя несколько часов. В тушении пожара принимали участие 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС. При разборе дома после пожара было обнаружено тело человека.В ночь на 4 мая в Москве произошел пожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В здании находилось более 300 человек, в том числе 114 детей, большинство из которых прибыли на Всероссийский кадетский сбор. При пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных – четверо детей.202028 ноября утром в Новосибирске в частной двухэтажной гостинице с сауной произошел пожар. Очаг пожара находился в подвальном помещении, где была парилка, огонь потушили на площади 20 квадратных метров. Внутри здания находились 11 человек, из них шестеро эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены пожарными. Погиб один человек.7 ноября в Железнодорожном районе Самары произошел пожар в нелегальном хостеле. Возгорание в трехэтажном кирпичном здании с мансардой было локализовано на площади 500 квадратных метров. По данным ГУМЧС, в результате пожара четыре человека погибли, еще пятеро пострадали.10 февраля на юго-западе Москвы начался пожар в четырехэтажном хостеле "Три звезды". Из горящего здания были эвакуированы порядка 900 человек. В результате пожара погибли двое граждан Белоруссии. По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. 201924 декабря в Тюмени произошел пожар в трехэтажном частном доме, в котором располагался нелегальный хостел. Горел третий этаж и кровля дома площадью 15 на 20 метров. В результате пожара один человек погиб и еще трое пострадали.9 сентября в Сочи произошел пожар в незаконном отеле. Возгорание в одной из комнат на мансардном этаже в жилом доме произошло утром. Проживающая в соседней комнате 36-летняя женщина, увидев огонь, вызвала пожарных. После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело 29-летней девушки, которая арендовала данное жилье. При этом 36-летняя женщина была госпитализирована в больницу. Из горящего дома были эвакуированы 20 человек.201829 января в поселке Хужир (остров Ольхон) сгорела частная гостиница, в которой размещались 16 человек. Большинство постояльцев самостоятельно покинули здание, семеро из них получили ожоги и травмы. Среди пострадавших шесть граждан Республики Корея. Два человека – граждане Китая – во время пожара погибли.30 июля в Сочи произошел пожар в частном доме, который сдавался в аренду. По версии следствия, пожар вспыхнул в соседнем кафе-шашлычной и перекинулся на гостиницу. В результате возгорания погибли семь постояльцев частной гостиницы, а также четыре человека, находившиеся в кафе-шашлычной. 4 декабря в городе Вяземском Хабаровского края в гостиничном комплексе произошел пожар. Один человек погиб. 201721 сентября в Ростове-на-Дону загорелось здание десятиэтажной гостиницы Torn House. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуировали более 400 человек, в том числе 61 ребенка. В результате пожара погибли два человека. 7 января в Москве в гостинице произошел пожар. В результате возгорания погибли три человека, несколько человек пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, гостиницы, хостелы, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, россия, пожары