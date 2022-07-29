Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2022 годах
2022
29 июля в Москве произошел пожар в хостеле на улице Алма-Атинской. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В результате пожара погибли восемь человек, восемь пострадали, их госпитализировали. Среди погибших трое россиян, пятеро выходцев из стран Средней Азии. По информации экстренных служб, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
2021
21 сентября в Дагестане в гостинице в Хасавюрте произошел пожар. Горением была охвачена кровля и частично 2-й этаж на площади 300 квадратных метров. В результате пожара три человека погибли, пять пострадали.
В ночь на 10 мая в Южно-Сахалинске в трехэтажном доме, который использовался в качестве гостиницы, произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать спустя несколько часов. В тушении пожара принимали участие 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС. При разборе дома после пожара было обнаружено тело человека.
В ночь на 4 мая в Москве произошел пожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В здании находилось более 300 человек, в том числе 114 детей, большинство из которых прибыли на Всероссийский кадетский сбор. При пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных – четверо детей.
2020
28 ноября утром в Новосибирске в частной двухэтажной гостинице с сауной произошел пожар. Очаг пожара находился в подвальном помещении, где была парилка, огонь потушили на площади 20 квадратных метров. Внутри здания находились 11 человек, из них шестеро эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены пожарными. Погиб один человек.
7 ноября в Железнодорожном районе Самары произошел пожар в нелегальном хостеле. Возгорание в трехэтажном кирпичном здании с мансардой было локализовано на площади 500 квадратных метров. По данным ГУМЧС, в результате пожара четыре человека погибли, еще пятеро пострадали.
10 февраля на юго-западе Москвы начался пожар в четырехэтажном хостеле "Три звезды". Из горящего здания были эвакуированы порядка 900 человек. В результате пожара погибли двое граждан Белоруссии. По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
2019
24 декабря в Тюмени произошел пожар в трехэтажном частном доме, в котором располагался нелегальный хостел. Горел третий этаж и кровля дома площадью 15 на 20 метров. В результате пожара один человек погиб и еще трое пострадали.
9 сентября в Сочи произошел пожар в незаконном отеле. Возгорание в одной из комнат на мансардном этаже в жилом доме произошло утром. Проживающая в соседней комнате 36-летняя женщина, увидев огонь, вызвала пожарных. После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело 29-летней девушки, которая арендовала данное жилье. При этом 36-летняя женщина была госпитализирована в больницу. Из горящего дома были эвакуированы 20 человек.
2018
29 января в поселке Хужир (остров Ольхон) сгорела частная гостиница, в которой размещались 16 человек. Большинство постояльцев самостоятельно покинули здание, семеро из них получили ожоги и травмы. Среди пострадавших шесть граждан Республики Корея. Два человека – граждане Китая – во время пожара погибли.
4 декабря в городе Вяземском Хабаровского края в гостиничном комплексе произошел пожар. Один человек погиб.
2017
21 сентября в Ростове-на-Дону загорелось здание десятиэтажной гостиницы Torn House. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуировали более 400 человек, в том числе 61 ребенка. В результате пожара погибли два человека.
7 января в Москве в гостинице произошел пожар. В результате возгорания погибли три человека, несколько человек пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников