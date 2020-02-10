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При пожаре в московском хостеле погиб один человек
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РИА Новости

При пожаре в московском хостеле погиб один человек

19:32 10.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал при пожаре в четырехэтажном хостеле "Три звезды" на юго-западе Москвы, из горящего здания были эвакуированы порядка 900 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате пожара в хостеле на улице Новаторов пострадали два человека, один из них погиб", - сказал собеседник агентства, добавив, что здание самостоятельно покинули порядка 900 человек.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 19.05 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Обстоятельства пожара выясняются.
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