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Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2020-2022 годах - РИА Новости, 17.06.2022
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Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2020-2022 годах
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2020-2022 годах - РИА Новости, 17.06.2022
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2020-2022 годах
17 июня Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию штурмовик Су-25 ВКС России. Летчик катапультировался,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:33
2022-06-17T11:33
справки
миг-31
ан-26
су-25
войска воздушно-космической обороны
россия
аварии
происшествия
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202217 июня Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию штурмовик Су-25 ВКС России. Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы был эвакуирован на аэродром базирования. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что угрозы здоровью летчика нет.8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался. 24 февраля в Воронежской области самолет Ан-26 потерпел катастрофу при плановом полете по перевозке военного имущества. Экипаж погиб, на земле разрушений нет.29 января в Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. ЧП произошло во время взлета, причиной стала техническая неисправность. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. 202122 сентября Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска – в районе Большехехцирского заповедника. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть человек экипажа погибли. 27 августа под Пермью потерпел аварию фронтовой бомбардировщик Су-24. Летчики катапультировались. Самолет разбился при перелете на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности.18 августа в Астраханской области во время планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-29, летчик погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта.17 августа в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Он летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и потерпел крушение в районе населенного пункта Никольское. Предварительная причина катастрофы - возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. Погибли все три члена экипажа. Командиром экипажа был Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле после падения самолета не было.31 июля в Хабаровском крае у самолета Су-35С при выполнении плановых полетов отказал двигатель. Воздушное судно упало в акватории Охотского моря. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы его здоровью нет.23 марта на военном аэродроме под Калугой у дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на земле нештатно сработала катапульта. Экипаж из трех человек погиб.9 февраля на аэродроме Буревестник курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. В пресс-службе Восточного-военного округа сообщили, что самолет "значительных повреждений не получил". В ведомстве также отметили, что посадка проводилась после планового полета в сложных погодных условиях.202021 октября на учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы не было. Полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений нет.22 сентября истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений не было.25 марта самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. В сообщении Минобороны отмечалось, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, миг-31, ан-26, су-25, войска воздушно-космической обороны, россия, аварии, происшествия, катастрофы
11:33 17.06.2022
 

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2020-2022 годах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
Сотрудники военной полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2022

17 июня Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию штурмовик Су-25 ВКС России. Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы был эвакуирован на аэродром базирования. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что угрозы здоровью летчика нет.
8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался.
24 февраля в Воронежской области самолет Ан-26 потерпел катастрофу при плановом полете по перевозке военного имущества. Экипаж погиб, на земле разрушений нет.
29 января в Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. ЧП произошло во время взлета, причиной стала техническая неисправность. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.

2021

22 сентября Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска – в районе Большехехцирского заповедника. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть человек экипажа погибли.
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюМесто крушения Ан-26 в Хабаравском крае
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Место крушения Ан-26 в Хабаравском крае
27 августа под Пермью потерпел аварию фронтовой бомбардировщик Су-24. Летчики катапультировались. Самолет разбился при перелете на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности.
18 августа в Астраханской области во время планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-29, летчик погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта.
17 августа в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Он летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и потерпел крушение в районе населенного пункта Никольское. Предварительная причина катастрофы - возгорание правого двигателя. Так как самолет находился на малой высоте и скорости, отказ одной из силовых установок привел к его сваливанию и падению на землю. Воздушное судно было полностью разрушено и загорелось. Погибли все три члена экипажа. Командиром экипажа был Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле после падения самолета не было.
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкОбломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
Обломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
31 июля в Хабаровском крае у самолета Су-35С при выполнении плановых полетов отказал двигатель. Воздушное судно упало в акватории Охотского моря. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы его здоровью нет.
23 марта на военном аэродроме под Калугой у дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на земле нештатно сработала катапульта. Экипаж из трех человек погиб.
9 февраля на аэродроме Буревестник курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. В пресс-службе Восточного-военного округа сообщили, что самолет "значительных повреждений не получил". В ведомстве также отметили, что посадка проводилась после планового полета в сложных погодных условиях.

2020

21 октября на учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34. Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы не было. Полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений нет.
22 сентября истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений не было.
25 марта самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. В сообщении Минобороны отмечалось, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМиГ-31Ан-26Су-25Войска воздушно-космической обороныРоссияАварииПроисшествиякатастрофы
 
 
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