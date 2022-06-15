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Переговоры по Сирии в астанинском формате

Переговоры по Сирии в астанинском формате - РИА Новости, 15.06.2022

Переговоры по Сирии в астанинском формате

Переговоры в Астане (с марта 2019 года – Нур-Султан, после переименования города формат переговоров сохранил свое название) по урегулированию конфликта в Сирии... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T06:13

2022-06-15T06:13

2022-06-15T06:13

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Переговоры в Астане (с марта 2019 года – Нур-Султан, после переименования города формат переговоров сохранил свое название) по урегулированию конфликта в Сирии были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным.14 декабря 2016 года в телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом главы двух государств договорились предложить конфликтующим сторонам (Россия – правительству Сирии, а Турция – представителям вооруженной оппозиции) продолжить процесс мирных переговоров, помимо Женевы, на новой площадке. В качестве такой площадки называлась столица Казахстана – Астана.Предложение президента России Владимира Путина создать дополнительную площадку сирийского мирного процесса поддержал президент Казахстана (1990-2019) Нурсултан Назарбаев. В Совместном заявлении министров иностранных дел Ирана, России и Турции по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта, сделанном 20 декабря 2016 года по итогам переговоров в Москве, стороны выразили готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся. Они пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию "на земле", поступить таким же образом. Переговоры призваны закрепить действующий режим прекращения огня, установленный в соответствии с договоренностями, подписанными 29 декабря 2016 года, и стать площадкой для прямого диалога между правительством и оппозицией в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января 2017 года. В переговорах приняли участие делегация правительства Сирии, вооруженная оппозиция, представители РФ, Турции и Ирана, а также ООН.Встреча в Астане стала первым случаем, когда делегации Дамаска и вооруженной оппозиции сели за один стол переговоров. Переговоры между двумя сирийскими делегациями были непрямыми. Одним из главных военных итогов переговоров стала договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией, как гарантами перемирия в Сирии, трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.Второй раунд переговоров в астанинском формате по урегулированию конфликта в Сирии состоялся 15-16 февраля 2017 года. Участие в нем приняли делегации стран-гарантов – России, Ирана и Турции, представители сирийского правительства, вооруженной оппозиции и ООН. В качестве наблюдателей были приглашены представители Иордании и США. Главным итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции. На переговорах удалось сформировать механизм обмена пленными, согласован пункт об обмене телами погибших. Третий раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию проходил 14-15 марта 2017 года. Вооруженная оппозиция Сирии приняла решение не направлять своих представителей на переговоры. Из-за отсутствия оппозиции не состоялось запланированное пленарное заседание, стороны сосредоточились на консультациях в различных форматах. Стороны обсудили и продвинулись по темам, связанным с освобождением заключенных – была достигнута предварительная договоренность о создании рабочей группы, а также по дальнейшему размежеванию умеренной оппозиции от террористических группировок – стороны сверили карты. Было начато обсуждение вопроса по созданию конституционной комиссии. Четвертый раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию проходил 3-4 мая 2017 года. По итогам переговоров был подписан меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности. В ходе встречи в Астане участники также рассмотрели вопросы, касающиеся создания рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами, и обсудили проект соответствующего документа. Пятый раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию прошел 4-5 июля 2017 года. Главной темой переговоров стало определение зон деэскалации, меморандум об установлении которых стал главным итогом прошлого раунда. По итогам переговоров никаких документов подписано не было. Шестой раунд международной встречи по Сирии в Астане прошел 14-16 сентября 2017 года. По итогам переговоров было объявлено о создании зон деэскалации в Сирии: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска – в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией – в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Было решено, что мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут вести силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах – российская военная полиция. Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане состоялся 31 октября 2017 года. Участники переговоров обсудили предложение России провести Конгресс национального примирения Сирии в Сочи, с инициативой которого выступил президент РФ Владимир Путин на форуме "Валдай". Представители Дамаска назвали своевременным проведение Конгресса национального диалога Сирии и высказали готовность принять в нем участие. Сирийская вооруженная оппозиция заявляла, что не поедет на Конгресс национального примирения. Восьмой раунд переговоров по Сирии в Астане прошел 21-22 декабря 2017 года.По итогам встречи страны-гаранты соблюдения режима перемирия – Иран, Россия и Турция – подготовили совместное заявление, в котором приветствовали успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии, в частности разгром ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Страны также подтвердили решимость продолжить сотрудничество для полной ликвидации ИГ,* "Джебхат Ан-Нусры"* и других террористических организаций, а также не допустить перемещения террористов в другие страны и регионы.Гаранты приняли положение о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Также было принято совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Отдельной темой обсуждения стал Конгресс сирийского национального диалога. Девятый раунд переговоров по Сирии под эгидой России, Турции и Ирана прошел в Астане 14-15 мая 2018 года. Переговоры стартовали заседанием рабочей группы по освобождению задержанных в Сирии, также прошли консультации между делегациями. Во второй день состоялось пленарное заседание с участием всех сторон переговоров. В нем приняли участие делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей выступили делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании. США отказались от участия в переговорах в Астане в качестве наблюдателей. Главными темами переговоров были реализация меморандума о деэскалации, а также создание конституционного комитета. Десятый раунд переговоров в астанинском формате прошел 30-31 июля 2018 года впервые не в столице Казахстана, а в Сочи. В ходе Астаны-10 интенсивно обсуждалось формирование конституционной комиссии САР: в первый день переговоров шли консультации по составу кандидатов в комиссию от гражданского общества Сирии, во второй – спецпосланник ООН Стаффан де Мистура представил странам-гарантам предварительные списки комиссии и способы назначения ее членов.В центре дискуссии также были такие вопросы как продление и расширение перемирия в Сирии, освобождение заключенных и похищенных, ситуация вокруг провинции Идлиб.Одиннадцатый раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 28-29 ноября 2018 года. В нем участвовали делегации стран-гарантов России, Турции, Ирана, спецпосланник ООН, представители правительства Сирии и оппозиции. В ходе переговоров обсуждалось формирование конституционного комитета, однако договориться участниками астанинского процесса не удалось. Двенадцатый раунд переговоров в астанинском формате с участием представителей РФ, Турции и Ирана прошел 25 и 26 апреля 2019 года Нур-Султане. Впервые участие в переговорах принял новый спецпосланник Генерального секретаря ООН Гейр Педерсен. В совместном заявлении по итогам переговоров Россия, Турция и Иран подчеркнули необходимость создания условий и содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии. Они призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку.Страны отметили необходимость продолжения оказания гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории Сирии. Также призвали мировое сообщество увеличить содействие Сирии в том числе через наращивание гуманитарных поставок, реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры – водо- и электроснабжение, школы, больницы.Страны-гаранты также договорились пригласить Ирак и Ливан в качестве наблюдателей на переговоры астанинского формата по Сирии. Тринадцатый раунд переговоров высокого уровня "астанинского формата" прошел в Нур-Султане 1-2 августа 2019 года. В нем участвовали делегации стран-гарантов "Астаны", а также обе стороны конфликта в Сирии – правительственная делегация, которую возглавил постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой. Спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья пропустил переговоры. Делегацию ООН возглавил его заместитель. Впервые в качестве наблюдателей прибыли делегации Ирака и Ливана. Также присутствовали представители международного комитета Красного креста и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В ходе прошедших переговоров правительство Сирии и вооруженная оппозиция смогли прийти к соглашению по соблюдению договоренностей российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года по перемирию в Идлибской зоне деэскалации.Четырнадцатый раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате прошел 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Во встрече участвовали делегации стран-гарантов –Ирана, России и Турции, – а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей принимает участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена. Участники встречи подтвердили важность сохранения суверенитета САР и действия Аданского соглашения, обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что долговременной безопасности и стабильности в этом регионе можно добиться только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Участники встречи, в этой связи, приветствовали подписание меморандума от 22 октября 2019 года о стабилизации на северо-востоке Сирии и подтвердили важность Аданского соглашения 1998 года. По Аданскому соглашению турецкие войска могут временно заходить на территорию Сирии на глубину до пяти километров для борьбы с Курдской рабочей партией. Страны-гаранты подтвердили решимость продолжать операции по освобождению насильственно удерживаемых лиц, заложников и призвали международное сообщество ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии.Очередной раунд переговоров по Сирии должен был пройти в марте 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса встреча была отложена. Пятнадцатый раунд переговоров по Сирии прошел 16-17 февраля 2021 года в Сочи, где состоялись многосторонние и двусторонние консультации правительства и оппозиции Сирии с участием стран-гарантов Астанинского процесса – России, Ирана и Турции, а также специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии. В совместном заявлении по итогам встречи 21 страны-гаранты подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения. Россия, Турция, Иран осудили незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти на северо-востоке Сирии, нефтяные поля должны принадлежать правительству САР. Россия, Турция и Иран также призвали ООН и ВОЗ уделить приоритетное внимание вакцинации населения Сирии от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Шестнадцатый раунд переговоров по Сирии прошел 7-8 июля 2021 года в Нур-Султане.Среди участников переговоров были делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии, вооруженной оппозиции Сирии, а также наблюдатели от ООН, Иордании, Ливана и Ирака.Стороны обсудили вопросы противодействия экстремизму, коронавирусу и сепаратизму, а также осудили внешнее вмешательство в политику и экономику Сирии.В итоговом заявлении отмечается, что страны подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.Страны-гаранты отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом.Страны осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить. Семнадцатый раунд переговоров по Сирии прошел 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане. В течение двух дней в казахстанской столице проходили двусторонние и трехсторонние консультации.По итогам встреч было принято совместное заявление стран-гарантов переговоров – Ирана, России и Турции – в котором они подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.Кроме того, страны-гаранты выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран.Страны-гаранты также осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе нападения на объекты гражданской инфраструктуры.Ожидается, что очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском формате" пройдет 15-16 июня 2022 года в Нур-Султане. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористические группировки, запрещенные в России.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сирия, россия, оон, воз, турция