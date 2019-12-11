Постпред Сирии: дату новой встречи в Нур-Султане пока не утвердили

НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Дата следующей встречи по Сирии в астанинском формате ещё не утверждена, сообщил журналистам постпред Дата следующей встречи по Сирии в астанинском формате ещё не утверждена, сообщил журналистам постпред Сирии при ООН Башар Джаафари

"Дата ещё не утверждена, она будет предусмотрена в финальном коммюнике", - сказал он.

Ранее источник в одной из делегаций встречи в Нур-Султане сообщил РИА Новости, что следующий раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате может пройти в марте 2020 года.

Очередной, 14-й, раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате продолжается в Нур-Султане в среду.

Во встрече участвуют делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, - а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей принимает участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что участники встречи в астанинском формате обсудят ситуацию во всех частях Сирии, в том числе вопрос присутствия США в регионе. Кроме того, по его словам, Москва обсудит со спецпосланником ООн по САР Гейром Педерсеном содействие продвижению политического процесса и работе конституционного комитета Сирии.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.