РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T09:20+0300
https://ria.ru/20191211/1562241573.html
Постпред Сирии: дату новой встречи в Нур-Султане пока не утвердили
https://cdn24.img.ria.ru/images/105781/87/1057818784_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_a35a3442385e33465f26e663cf834904.jpg
РИА Новости

Постпред Сирии: дату новой встречи в Нур-Султане пока не утвердили

09:20 11.12.2019
109
© РИА Новости / Владимир ТрефиловБашар Аль-Джаафари
Башар Аль-Джаафари
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Башар Аль-Джаафари . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Дата следующей встречи по Сирии в астанинском формате ещё не утверждена, сообщил журналистам постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.
"Дата ещё не утверждена, она будет предусмотрена в финальном коммюнике", - сказал он.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Вчера, 08:53Война в Сирии
Новый раунд "астанинских" переговоров по Сирии может пройти в марте
Ранее источник в одной из делегаций встречи в Нур-Султане сообщил РИА Новости, что следующий раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате может пройти в марте 2020 года.
Очередной, 14-й, раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате продолжается в Нур-Султане в среду.
Во встрече участвуют делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, - а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей принимает участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
10 декабря, 21:33Война в Сирии
Помпео и Лавров обсудили урегулирование в Сирии
Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что участники встречи в астанинском формате обсудят ситуацию во всех частях Сирии, в том числе вопрос присутствия США в регионе. Кроме того, по его словам, Москва обсудит со спецпосланником ООн по САР Гейром Педерсеном содействие продвижению политического процесса и работе конституционного комитета Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
10 декабря, 12:33Война в Сирии
Россия обсудит с Педерсеном содействие конституционному комитету Сирии
100000
Война в СирииНур-СултанГейр ПедерсенАлександр ЛаврентьевБашар ДжаафариСирияООНВ мире
Рекомендуем
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Новый раунд "астанинских" переговоров по Сирии может пройти в марте
Нур-Султан
Следующая встреча в "астанинском" формате по Сирии состоится в марте
Башар Джаафари
Сирию не пригласили на саммит в Турцию, заявил постпред Джаафари
Российско-индийские учения Индра
В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Сирийская оппозиция заявила о поддержке турецкой операции в Сирии
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Вооруженная оппозиция Сирии обсудила работу конституционного комитета
Виды Стамбула
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев: форсировать работу конституционного комитета Сирии нельзя
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Элементы самоуправления в Сирии допустимы, считает Лаврентьев
Проспект Туран в Нур-Султане
На встрече в Нур-Султане подтвердили важность Аданского соглашения
Участники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС
Эксперт назвал условия проведения второго референдума по Brexit
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари
Военнослужащие ЛНР
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев прокомментировал ситуацию с конституционным комитетом Сирии
Башар Аль-Джаафари
Дамаск намерен вернуть контроль над сирийской территорией, занятой США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
Лента новостейМолния